https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014953436.html

Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих

Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.05.2025

Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих

Шесть украинских военнослужащих сдались в плен российской группировке "Запад" за прошедшие сутки, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:13:00+03:00

2025-05-05T05:13:00+03:00

2025-05-05T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен российской группировке "Запад" за прошедшие сутки, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он. Бигма добавил, что бойцы "Запада" уничтожили 10 минометных расчетов противника, 37 пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 беспилотников самолетного типа. При этом начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, уточнил, что военнослужащие этой группировки уничтожили за сутки девять беспилотников самолетного типа и девять пунктов управления беспилотной авиацией.

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность