https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014953436.html
Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих
Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.05.2025
Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих
Шесть украинских военнослужащих сдались в плен российской группировке "Запад" за прошедшие сутки, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:13:00+03:00
2025-05-05T05:13:00+03:00
2025-05-05T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен российской группировке "Запад" за прошедшие сутки, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он. Бигма добавил, что бойцы "Запада" уничтожили 10 минометных расчетов противника, 37 пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 беспилотников самолетного типа. При этом начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, уточнил, что военнослужащие этой группировки уничтожили за сутки девять беспилотников самолетного типа и девять пунктов управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили десять минометных расчетов ВСУ