Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sovfedja-2015089180.html
В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны
В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 05.05.2025
В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны
Накануне празднования 80-летия Победы на Западе отмечается всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил сенатор Владимир Джабаров. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:01:00+03:00
2025-05-05T16:01:00+03:00
германия
россия
белоруссия
владимир джабаров
анналена бербок
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Накануне празднования 80-летия Победы на Западе отмечается всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Накануне 80-летия Победы мы видим всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.. Противно смотреть на Германию, где обсуждают недопуск представителей России и Белоруссии в берлинский Трептов-парк и к памятникам на "Зееловских высотах", - написал политик в своем Telegram-канале. По его мнению, ситуация в Германии будет только усугубляться, поскольку будущий канцлер и его правительство – ещё более оголтелые русофобы, чем предыдущие товарищи. "Сменщик Анналены Бербок на посту главы МИД Йохан Вадефуль уже сказал, что она молодец, проявила твёрдость в отношении России", - напомнил Джабаров. При этом радует Белоруссия, где "борьба с ревизионизмом – обязанность государства, закреплённая в конституции. Как и в нашей стране", добавил политик. Джабаров также признался, что его "неприятно удивил (президент США Дональд) Трамп". "В его аккаунте в соцсетях было сказано, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне "больше, чем любая другая страна". И это при том, что американцев погибло в годы Второй мировой войны 400 тысяч, а советских граждан — 27 миллионов", - подчеркнул законодатель. Да, американцы воевали хорошо, особенно в последние месяцы войны. Но при всём к ним уважении не могли 400 тысяч решить исход войны, отметил Джабаров. По словам сенатора, "для фальсификаторов истории нет границ". "Они готовы спекулировать даже на вопросе об участии стран СНГ, бывших республик СССР, в Великой Отечественной войне. Нашим соседям навязывают западный взгляд на историю войны. Проплаченные эксперты рассказывают байки потомкам победителей. Доказывают, что это была не их война, оспаривают сам термин "Великая Отечественная", очерняют доблестную Красную Армию, оправдывают коллаборантов", - написал Джабаров. Поэтому важно, по его словам, чтобы страны СНГ, в которых живут потомки победителей, проводили как можно больше совместных мероприятий в память о Великой отечественной войне. Таких как форум "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде или как "Поезд Памяти". Джабаров напомнил слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что нужно обсуждать вопрос сохранения исторической памяти о Великой отечественной войне на уровне СНГ. На последнем заседании Межпарламентской ассамблее (МПА) Содружества спикер СФ предложила парламентариям стран СНГ, потомкам победителей, использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015085112.html
германия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, белоруссия, владимир джабаров, анналена бербок, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, в мире
Германия, Россия, Белоруссия, Владимир Джабаров, Анналена Бербок, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны

Сенатор Джабаров обвинил Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Накануне празднования 80-летия Победы на Западе отмечается всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Накануне 80-летия Победы мы видим всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.. Противно смотреть на Германию, где обсуждают недопуск представителей России и Белоруссии в берлинский Трептов-парк и к памятникам на "Зееловских высотах", - написал политик в своем Telegram-канале.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Сенатор прокомментировал идею МИД ФРГ не звать Россию на юбилей Победы
5 апреля, 00:13
По его мнению, ситуация в Германии будет только усугубляться, поскольку будущий канцлер и его правительство – ещё более оголтелые русофобы, чем предыдущие товарищи. "Сменщик Анналены Бербок на посту главы МИД Йохан Вадефуль уже сказал, что она молодец, проявила твёрдость в отношении России", - напомнил Джабаров.
При этом радует Белоруссия, где "борьба с ревизионизмом – обязанность государства, закреплённая в конституции. Как и в нашей стране", добавил политик.
Джабаров также признался, что его "неприятно удивил (президент США Дональд) Трамп". "В его аккаунте в соцсетях было сказано, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне "больше, чем любая другая страна". И это при том, что американцев погибло в годы Второй мировой войны 400 тысяч, а советских граждан — 27 миллионов", - подчеркнул законодатель.
Да, американцы воевали хорошо, особенно в последние месяцы войны. Но при всём к ним уважении не могли 400 тысяч решить исход войны, отметил Джабаров.
По словам сенатора, "для фальсификаторов истории нет границ". "Они готовы спекулировать даже на вопросе об участии стран СНГ, бывших республик СССР, в Великой Отечественной войне. Нашим соседям навязывают западный взгляд на историю войны. Проплаченные эксперты рассказывают байки потомкам победителей. Доказывают, что это была не их война, оспаривают сам термин "Великая Отечественная", очерняют доблестную Красную Армию, оправдывают коллаборантов", - написал Джабаров.
Поэтому важно, по его словам, чтобы страны СНГ, в которых живут потомки победителей, проводили как можно больше совместных мероприятий в память о Великой отечественной войне. Таких как форум "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде или как "Поезд Памяти".
Джабаров напомнил слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что нужно обсуждать вопрос сохранения исторической памяти о Великой отечественной войне на уровне СНГ. На последнем заседании Межпарламентской ассамблее (МПА) Содружества спикер СФ предложила парламентариям стран СНГ, потомкам победителей, использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Экс-президент Молдавии высказался о Победе в Великой Отечественной войне
Вчера, 15:48
 
ГерманияРоссияБелоруссияВладимир ДжабаровАнналена БербокВалентина МатвиенкоСНГСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала