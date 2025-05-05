https://ria.ru/20250505/sovfedja-2015089180.html

В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны

В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 05.05.2025

В Совфеде обвинили Запад в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны

Накануне празднования 80-летия Победы на Западе отмечается всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил сенатор Владимир Джабаров. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:01:00+03:00

2025-05-05T16:01:00+03:00

2025-05-05T16:01:00+03:00

германия

россия

белоруссия

владимир джабаров

анналена бербок

валентина матвиенко

снг

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Накануне празднования 80-летия Победы на Западе отмечается всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Накануне 80-летия Победы мы видим всё больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.. Противно смотреть на Германию, где обсуждают недопуск представителей России и Белоруссии в берлинский Трептов-парк и к памятникам на "Зееловских высотах", - написал политик в своем Telegram-канале. По его мнению, ситуация в Германии будет только усугубляться, поскольку будущий канцлер и его правительство – ещё более оголтелые русофобы, чем предыдущие товарищи. "Сменщик Анналены Бербок на посту главы МИД Йохан Вадефуль уже сказал, что она молодец, проявила твёрдость в отношении России", - напомнил Джабаров. При этом радует Белоруссия, где "борьба с ревизионизмом – обязанность государства, закреплённая в конституции. Как и в нашей стране", добавил политик. Джабаров также признался, что его "неприятно удивил (президент США Дональд) Трамп". "В его аккаунте в соцсетях было сказано, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне "больше, чем любая другая страна". И это при том, что американцев погибло в годы Второй мировой войны 400 тысяч, а советских граждан — 27 миллионов", - подчеркнул законодатель. Да, американцы воевали хорошо, особенно в последние месяцы войны. Но при всём к ним уважении не могли 400 тысяч решить исход войны, отметил Джабаров. По словам сенатора, "для фальсификаторов истории нет границ". "Они готовы спекулировать даже на вопросе об участии стран СНГ, бывших республик СССР, в Великой Отечественной войне. Нашим соседям навязывают западный взгляд на историю войны. Проплаченные эксперты рассказывают байки потомкам победителей. Доказывают, что это была не их война, оспаривают сам термин "Великая Отечественная", очерняют доблестную Красную Армию, оправдывают коллаборантов", - написал Джабаров. Поэтому важно, по его словам, чтобы страны СНГ, в которых живут потомки победителей, проводили как можно больше совместных мероприятий в память о Великой отечественной войне. Таких как форум "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде или как "Поезд Памяти". Джабаров напомнил слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что нужно обсуждать вопрос сохранения исторической памяти о Великой отечественной войне на уровне СНГ. На последнем заседании Межпарламентской ассамблее (МПА) Содружества спикер СФ предложила парламентариям стран СНГ, потомкам победителей, использовать опыт России в правовой оценке геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2015085112.html

германия

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, белоруссия, владимир джабаров, анналена бербок, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, в мире