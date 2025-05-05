https://ria.ru/20250505/soglashenie-2015043732.html

ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги

ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги - РИА Новости, 05.05.2025

ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги

Новая транспортная артерия соединит район ЗИЛ в Москве с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом; соответствующее концессионное соглашение подписала... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:39:00+03:00

2025-05-05T13:39:00+03:00

2025-05-05T13:39:00+03:00

виталий сергейчук

москва

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015044366_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_616eba8a0049dc30be679b3204052cb4.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новая транспортная артерия соединит район ЗИЛ в Москве с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом; соответствующее концессионное соглашение подписала компания ООО "Столичная магистраль Юг" (входит в Группу ВТБ) с правительством Москвы, сообщает ВТБ. Дорога протяженностью 11 километров с учетом съездов должна разгрузить Третье транспортное кольцо, Севастопольский проспект и Варшавское шоссе, улучшив транспортную доступность для 440 тысяч жителей районов Южнопортовый, Даниловский, Нагорный, Котловка и Академический. Как отметили в ВТБ, строительство будет практически полностью финансироваться за счет частных инвестиций, объем вложений в проектирование и строительство оценивается более чем в 31 миллиард рублей. Реализация проекта в формате ГЧП позволит городу сохранить объект в собственности, минимизировав бюджетные расходы. Срок концессии составляет 49 лет, проектирование планируется завершить к лету 2026 года. "Новая дорога не только разгрузит существующие городские артерии, но и повысит качество жизни сотен тысяч москвичей, обеспечив связь с ключевыми точками притяжения столицы. Такие проекты дают мультипликативный эффект — от создания рабочих мест до развития доступности окружающих территорий и роста ВВП. При этом мы строго следуем принципам ответственного финансирования: уже на этапе концепции прорабатываем экологические компенсации, оцениваем прямое и косвенное воздействие наших проектов на окружающую среду", – приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука.

https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий сергейчук, москва, втб (банк)