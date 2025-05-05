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ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги - РИА Новости, 05.05.2025
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13:39 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/soglashenie-2015043732.html
ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги
ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги - РИА Новости, 05.05.2025
ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги
Новая транспортная артерия соединит район ЗИЛ в Москве с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом; соответствующее концессионное соглашение подписала... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:39:00+03:00
2025-05-05T13:39:00+03:00
виталий сергейчук
москва
втб (банк)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новая транспортная артерия соединит район ЗИЛ в Москве с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом; соответствующее концессионное соглашение подписала компания ООО "Столичная магистраль Юг" (входит в Группу ВТБ) с правительством Москвы, сообщает ВТБ. Дорога протяженностью 11 километров с учетом съездов должна разгрузить Третье транспортное кольцо, Севастопольский проспект и Варшавское шоссе, улучшив транспортную доступность для 440 тысяч жителей районов Южнопортовый, Даниловский, Нагорный, Котловка и Академический. Как отметили в ВТБ, строительство будет практически полностью финансироваться за счет частных инвестиций, объем вложений в проектирование и строительство оценивается более чем в 31 миллиард рублей. Реализация проекта в формате ГЧП позволит городу сохранить объект в собственности, минимизировав бюджетные расходы. Срок концессии составляет 49 лет, проектирование планируется завершить к лету 2026 года. "Новая дорога не только разгрузит существующие городские артерии, но и повысит качество жизни сотен тысяч москвичей, обеспечив связь с ключевыми точками притяжения столицы. Такие проекты дают мультипликативный эффект — от создания рабочих мест до развития доступности окружающих территорий и роста ВВП. При этом мы строго следуем принципам ответственного финансирования: уже на этапе концепции прорабатываем экологические компенсации, оцениваем прямое и косвенное воздействие наших проектов на окружающую среду", – приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука.
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виталий сергейчук, москва, втб (банк)
Виталий Сергейчук, Москва, ВТБ (банк)
ВТБ и Москва заключили концессионное соглашение о строительстве автодороги

Новая дорога соединит район ЗИЛ с Севастопольским проспектом в Москве

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПоследний этап строительства участка дороги
Последний этап строительства участка дороги - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Последний этап строительства участка дороги
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новая транспортная артерия соединит район ЗИЛ в Москве с Варшавским шоссе и Севастопольским проспектом; соответствующее концессионное соглашение подписала компания ООО "Столичная магистраль Юг" (входит в Группу ВТБ) с правительством Москвы, сообщает ВТБ.
Дорога протяженностью 11 километров с учетом съездов должна разгрузить Третье транспортное кольцо, Севастопольский проспект и Варшавское шоссе, улучшив транспортную доступность для 440 тысяч жителей районов Южнопортовый, Даниловский, Нагорный, Котловка и Академический.
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Как отметили в ВТБ, строительство будет практически полностью финансироваться за счет частных инвестиций, объем вложений в проектирование и строительство оценивается более чем в 31 миллиард рублей. Реализация проекта в формате ГЧП позволит городу сохранить объект в собственности, минимизировав бюджетные расходы.
Срок концессии составляет 49 лет, проектирование планируется завершить к лету 2026 года.
"Новая дорога не только разгрузит существующие городские артерии, но и повысит качество жизни сотен тысяч москвичей, обеспечив связь с ключевыми точками притяжения столицы. Такие проекты дают мультипликативный эффект — от создания рабочих мест до развития доступности окружающих территорий и роста ВВП. При этом мы строго следуем принципам ответственного финансирования: уже на этапе концепции прорабатываем экологические компенсации, оцениваем прямое и косвенное воздействие наших проектов на окружающую среду", – приводится в сообщении комментарий члена правления банка ВТБ Виталия Сергейчука.
 
Виталий СергейчукМоскваВТБ (банк)
 
 
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