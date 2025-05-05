https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html

Москве нужно соглашение, а не сделка

Москве нужно соглашение, а не сделка - РИА Новости, 05.05.2025

Москве нужно соглашение, а не сделка

Сделка с Зеленским обещала президенту США многое — и возврат американских инвестиций, и лавры миротворца, но на деле оказалась довольно невыгодной. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:00:00+03:00

2025-05-05T08:00:00+03:00

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Сделка с Зеленским обещала президенту США многое — и возврат американских инвестиций, и лавры миротворца, но на деле оказалась довольно невыгодной.Для начала, Штаты получили от Киева дырку от бублика вместо возврата огромных долгов. Зеленский обвел вокруг пальца своих контрагентов с наглостью Бени Крика: что наше — то наше, а что ваше — это мы еще посмотрим.В придачу к прощению долгов от Вашингтона ожидают миллиардных инвестиций в разработку месторождений, а когда они их дадут, окажется, что одни месторождения давно под контролем русских, другие проданы и перепроданы по сто раз англичанам и китайцам, а третьи вообще нерентабельны: инвестиции сожрут, а прибыли будет ноль.Да, теперь оружие Украина должна у американцев закупать, а не брать бесплатно, но на деле у Киева денег нет, платить по счетам, как ожидается, будет Европа, но — сюрприз-сюрприз! — у Европы денег тоже нет, она в долгах как в шелках.Заодно Зеленский отнял у Трампа лавры миротворца. Переговоры с американской стороной киевский суетолог использовал только для того, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт. И теперь президент США, вопреки всем собственным планам, оказался в одной клетке с "ястребами", требующими воевать до последнего украинца.Но еще губительнее для Вашингтона эффект этого договорняка на внешнеполитической арене. Забрав себе земли и ресурсы Украины, Вашингтон откровенно ограбил китайских инвесторов. Украинский сельхозэкспорт и ресурсы важны для КНР, а тут внезапно все сельхозземли и инфраструктура отходят американским корпорациям.В плане же логистики Незалежная интересна для Китая как точка выхода на европейский рынок, потенциальная часть проекта "Один пояс, один путь". Но контроль над этой важнейшей точкой тоже перехватили американцы.С точки зрения Китая, стратегический противник залез на чрезвычайно важную для них территорию, расселся там и выгнал их прочь. Украина, конечно, не Панамский канал, но тоже очень важный транспортный коридор.Мало того, в качестве нового рычага давления на Россию в США пиарится законопроект о 500%-ных пошлинах на импорт для всех стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и прочее. Кто прежде всего рискует попасть под эти пошлины? Правильно, Китай в компании с Индией. Ну и какие выводы должен сделать Пекин?Китайские товарищи с тревогой следили за российско-американскими переговорами. Они прекрасно понимали, что, порешав вопросики с Россией, Трамп займется ими. За эти месяцы им стало ясно, что выстоять под давлением Штатов они могут только в союзе с Москвой. Мы поможем и с углеводородами, и с логистикой.И вот уже председатель ЦК КПК Си Цзиньпин собирается в Москву с государственным визитом, который продлится целых четыре дня. МИД КНР ежедневно напоминает, что Пекин будет укреплять и расширять сотрудничество с Москвой — и двустороннее, и в рамках таких организаций, как ШОС, БРИКС и ООН.Так чего добились американцы своей сделкой? Только еще большего улучшения отношений Москвы и Пекина. При этом мы открыто сотрудничаем в военном плане с КНДР, и это тоже, как видим, не вызывает у наших китайских товарищей никаких возражений. Все все понимают.Но разве это было нужно президенту США — толкать Москву в объятия Пекина? Ведь он же хотел прямо противоположного: Байден, по его словам, "поженил" Россию и Китай, а Трамп собирался их "развести".Как видим, развести не получилось — во всех смыслах этого слова. Путин и Си прекрасно читают игру американцев.Поэтому перспективы Вашингтона в торговой войне с Китаем выглядят уныло. Пекин хорошо держит удар, метко бьет в ответ и при этом придерживает свое смертельное оружие — возможность сбросить американские облигации. Сделка с Украиной — фактически попытка ободрать китайских инвесторов — только прибавит китайцам решимости.Тем временем для России по большому счету ничего не изменилось. У наших военных нет иллюзий по поводу заигрываний американской администрации, они продолжают методично денацифицировать б.УССР.Выкопав яму для России, Вашингтон сам же в нее и угодил. Красиво выйти из переговоров не получается: не наладив отношения с Москвой, он обеспечил себе проигрыш в борьбе с Пекином.А происходит все это потому, что американцы слишком любят демонстрировать, какие они великие и как не уважают своих соперников. Отсюда сугубо инструментальный подход к переговорам, вечный поиск каких-то рычагов, кнутов и пряников. Отсюда и словечко "сделка": "Оу, мы дадим вам хорошую сделку, просто супер-пупер отличную сделку — только подпишите здесь и здесь и не читайте, что там написано мелким шрифтом".Для России речь идет о существовании и суверенитете нашей страны, это серьезные, судьбоносные вещи. Нам не нужны сделки, мы стремимся к соглашению — так тоже можно перевести слово deal. Только реальное соглашение, заключенное на основе взаимопонимания и уважения, может обеспечить планете длительный и устойчивый мир.

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https://ria.ru/20250504/sdelka-2014841157.html

https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

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