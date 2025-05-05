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В Сочи установили "Щит Великой Победы" длиной 80 метров - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:26 05.05.2025 (обновлено: 14:27 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sochi-2015061848.html
В Сочи установили "Щит Великой Победы" длиной 80 метров
В Сочи установили "Щит Великой Победы" длиной 80 метров - РИА Новости, 05.05.2025
В Сочи установили "Щит Великой Победы" длиной 80 метров
Конструкцию 80-метрового "Щита Великой Победы" установили на территории филиала РУДН по траектории полета и посадки самолетов в Сочи, сообщила в понедельник... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:26:00+03:00
2025-05-05T14:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сочи
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Конструкцию 80-метрового "Щита Великой Победы" установили на территории филиала РУДН по траектории полета и посадки самолетов в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации. "Конструкция памятного "Щита Великой Победы" в течение всего юбилейного года будет находиться на траектории взлета и посадки самолетов по взлетно-посадочной полосе №1. Размеры композиции символичны – длина "Щита" ровно 80 метров за каждый год со Дня Победы 9 мая 1945 года", – говорится в сообщении. Памятную композицию "Щит Великой Победы" смогут увидеть экипажи и пассажиры самолетов, взлетающих и приземляющихся в сочинском аэропорту с высоты 50 метров, рассказали в пресс-службе. Щит будет сопровождать специальная подсветка - прожекторы, чтобы его было видно из самолета в ночное время. Конструкция выполнена из 90 баннеров, спроектированных с учетом безопасности при ветровых нагрузках. "Мы запрашивали мнение: пилоты дали свои рекомендации и мы сформировали совместно с нашими коллегами такой серьезный, замечательный, знаменательный проект. Для нас это тоже очень важно и ценно, потому что 80-летие Победы - это для нашего аэропорта еще и дата. В 45-м году международный аэропорт Сочи стал работать как гражданский, поэтому для нас тоже юбилей. Аэропорт заработал как первый гражданский в послевоенной стране. Сейчас мы видим, что это определенная связь поколений", - сказал на торжественном открытии объекта управляющий директор АО "Международный аэропорт Сочи" Алексей Комаров. После того, как "Щит" демонтируют, на этом же месте планируют строительство нового учебного кампуса Сочинского института (филиала) РУДН, и ему будет присвоено название "80-летия Великой Победы".
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015043821.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, сочи
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сочи
В Сочи установили "Щит Великой Победы" длиной 80 метров

"Щит Великой Победы" длиной 80 м установили по траектории пути самолетов в Сочи

© Фото : пресс-служба администрации города СочиПрезентация проекта "Щит Великой Победы" в Сочи
Презентация проекта Щит Великой Победы в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Сочи
Презентация проекта "Щит Великой Победы" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Конструкцию 80-метрового "Щита Великой Победы" установили на территории филиала РУДН по траектории полета и посадки самолетов в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.
«
"Конструкция памятного "Щита Великой Победы" в течение всего юбилейного года будет находиться на траектории взлета и посадки самолетов по взлетно-посадочной полосе №1. Размеры композиции символичны – длина "Щита" ровно 80 метров за каждый год со Дня Победы 9 мая 1945 года", – говорится в сообщении.
Памятную композицию "Щит Великой Победы" смогут увидеть экипажи и пассажиры самолетов, взлетающих и приземляющихся в сочинском аэропорту с высоты 50 метров, рассказали в пресс-службе. Щит будет сопровождать специальная подсветка - прожекторы, чтобы его было видно из самолета в ночное время. Конструкция выполнена из 90 баннеров, спроектированных с учетом безопасности при ветровых нагрузках.
«
"Мы запрашивали мнение: пилоты дали свои рекомендации и мы сформировали совместно с нашими коллегами такой серьезный, замечательный, знаменательный проект. Для нас это тоже очень важно и ценно, потому что 80-летие Победы - это для нашего аэропорта еще и дата. В 45-м году международный аэропорт Сочи стал работать как гражданский, поэтому для нас тоже юбилей. Аэропорт заработал как первый гражданский в послевоенной стране. Сейчас мы видим, что это определенная связь поколений", - сказал на торжественном открытии объекта управляющий директор АО "Международный аэропорт Сочи" Алексей Комаров.
После того, как "Щит" демонтируют, на этом же месте планируют строительство нового учебного кампуса Сочинского института (филиала) РУДН, и ему будет присвоено название "80-летия Великой Победы".
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