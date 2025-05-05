https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html

Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве

Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве - РИА Новости, 05.05.2025

Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве

Через несколько лет все школы в Москве будут современными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:51:00+03:00

2025-05-05T13:51:00+03:00

2025-05-05T13:59:00+03:00

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Через несколько лет все школы в Москве будут современными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В соответствии с национальным проектом в развитии образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ. Эту программу создали и поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40-50 школ, сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных учреждений, мы еще по 100 школ будем реконструировать. Такая большая, глобальная и серьезная задача. Уверен, что у нас получится. Мы планируем через несколько лет так, чтобы в Москве все школы были современные", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

https://realty.ria.ru/20250414/sobjanin-2011134928.html

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москва, сергей собянин, владимир путин, россия, общество