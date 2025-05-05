Рейтинг@Mail.ru
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 05.05.2025 (обновлено: 13:59 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве
Через несколько лет все школы в Москве будут современными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:51:00+03:00
2025-05-05T13:59:00+03:00
москва
сергей собянин
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588183197_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_0860baf539292ef9bb7cf84057804001.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Через несколько лет все школы в Москве будут современными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В соответствии с национальным проектом в развитии образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ. Эту программу создали и поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40-50 школ, сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных учреждений, мы еще по 100 школ будем реконструировать. Такая большая, глобальная и серьезная задача. Уверен, что у нас получится. Мы планируем через несколько лет так, чтобы в Москве все школы были современные", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
https://realty.ria.ru/20250414/sobjanin-2011134928.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588183197_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_07c734fe6d1f83c625d19dc55b658d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, владимир путин, россия, общество
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Общество
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве

Собянин: через несколько лет все школы в Москве будут современными

© Стройкомплекс МосквыШкола на 550 учеников в Нагатинском затоне
Школа на 550 учеников в Нагатинском затоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Стройкомплекс Москвы
Школа на 550 учеников в Нагатинском затоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Через несколько лет все школы в Москве будут современными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В соответствии с национальным проектом в развитии образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ. Эту программу создали и поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40-50 школ, сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных учреждений, мы еще по 100 школ будем реконструировать. Такая большая, глобальная и серьезная задача. Уверен, что у нас получится. Мы планируем через несколько лет так, чтобы в Москве все школы были современные", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Собянин открыл новый корпус школы и здание суда в Новой Москве
14 апреля, 12:51
 
МоскваСергей СобянинВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала