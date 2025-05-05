https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html
Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву
Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву - РИА Новости, 05.05.2025
Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву
ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:41:00+03:00
2025-05-05T02:41:00+03:00
2025-05-05T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
подольск
безопасность
сергей собянин
беспилотники
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.На месте работают экстренные службы, заключил градоначальник.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
подольск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подольск, безопасность, сергей собянин, беспилотники, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Подольск, Безопасность, Сергей Собянин, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву
Собянин сообщил об отражении в Подольске атаки 4 дронов, летевших на Москву