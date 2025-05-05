https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html

Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву

Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву - РИА Новости, 05.05.2025

Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву

ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:41:00+03:00

2025-05-05T02:41:00+03:00

2025-05-05T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

подольск

безопасность

сергей собянин

беспилотники

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.На месте работают экстренные службы, заключил градоначальник.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

подольск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, подольск, безопасность, сергей собянин, беспилотники, вооруженные силы украины, россия