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Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 05.05.2025
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16:12 05.05.2025 (обновлено: 16:14 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/shabutdinov-2015092586.html
Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 05.05.2025
Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:12:00+03:00
2025-05-05T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме", - сказал Шабутдинов. Сегодня прокурор закончила оглашать обвинительное заключение, чтение которого заняло два судебных заседания. Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал, что его подзащитный возместил ущерб 64 потерпевшим из 113, а также называл сумму – около 18 миллионов рублей. Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952226024.html
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происшествия, москва, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов, Россия
Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Блогер Шабутдинов на суде признал вину в мошенничестве в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Аяз Шабутдинов
Блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме", - сказал Шабутдинов.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших
11 июня 2024, 16:44
Сегодня прокурор закончила оглашать обвинительное заключение, чтение которого заняло два судебных заседания.
Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал, что его подзащитный возместил ущерб 64 потерпевшим из 113, а также называл сумму – около 18 миллионов рублей.
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Аяз Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В деле Шабутдинова появилась соучастница
31 октября 2024, 16:33
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
29 октября 2024, 02:40
 
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