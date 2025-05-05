https://ria.ru/20250505/shabutdinov-2015092586.html

Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 05.05.2025

Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:12:00+03:00

2025-05-05T16:12:00+03:00

2025-05-05T16:14:00+03:00

происшествия

москва

аяз шабутдинов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001560894_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b290da0f6315504e259b20e960f6f269.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подтвердил в суде, что признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме", - сказал Шабутдинов. Сегодня прокурор закончила оглашать обвинительное заключение, чтение которого заняло два судебных заседания. Ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал, что его подзащитный возместил ущерб 64 потерпевшим из 113, а также называл сумму – около 18 миллионов рублей. Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.

https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952226024.html

https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981182809.html

https://ria.ru/20241029/shabutdinov-1980611556.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, аяз шабутдинов, россия