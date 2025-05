https://ria.ru/20250505/shabutdinov-1997725816.html

Аяз Шабутдинов: биография, история успеха, последние новости

2025-05-05

Бизнес-коуч, автор тренингов и миллиардер Аяз Шабутдинов с юношества демонстрировал деловую хватку. Он основал образовательную компанию для бизнесменов и учил...

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Бизнес-коуч, автор тренингов и миллиардер Аяз Шабутдинов с юношества демонстрировал деловую хватку. Он основал образовательную компанию для бизнесменов и учил людей зарабатывать, но на сегодняшний день ему выдвинуты обвинения в мошенничестве и неуплате налогов. С чего начинал свою предпринимательскую деятельность блогер, биография и личная жизнь, арест, последние новости – в материале РИА Новости.Аяз ШабутдиновАяз Шабутдинов – основатель технологической образовательной компании для предпринимателей "Like центр" и сети коворкингов “NAMES”. В 14 лет он получил первую прибыль от торговли на рынке, а в 24 года заработал свой первый миллиард. На платных курсах бизнес-коуч обещал бизнесменам сделать из них миллионеров, приводя в пример собственную историю успеха. Но сегодня ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.Детство и юностьБудущий предприниматель и миллиардер родился в Ижевске 21 октября 1991 года в татарской семье. Но детство он провел в поселке Куеда Пермской области, куда в 1995 году перебрался вместе с родителями и братом Булатом. Рифат и Альфия Шабутдиновы занимались бизнесом, отец владел Куединским консервным цехом на базе которого работали три организации, но как рассказывал Аяз, бизнес родителей практически не приносил доходов.В местной школе №1 он проучился до девятого класса, успеваемость у Аяза была отличная. 10 и 11 класс Шабутдинов заканчивал в гимназии Ижевска, где получил звание президента школы и с отличием окончил ее экстерном. Затем поступил в Удмуртский государственный университет. Со школьной поры играл в КВН. И уже в 14 лет начал торговать в Куеде на местном рынке сладостями и игрушками.Личная жизньОфициально Аяз не женат: по его словам, брак с его избранницей Лидией Муцольговой заключен по мусульманским обычаям (никах). У пары двое детей: в 2021 году на свет появилась их дочь Весна, а в 2022-м наследник – Мир. По словам Аяза, они познакомились во время работы, Лидия по сей день занимается его проектами и воспитывает детей.ОбразованиеВ 2009 году Аяз поступил в Удмуртский госуниверситет, выбрав направление “Государственное и муниципальное управление”, где занимался изучением правовых основ государственной службы. Получил диплом в 2014 году, но к этому моменту молодой человек уже проявил себя как успешный бизнесмен.КарьераБудучи еще студентом, Аяз начал зарабатывать в сети: создал сайт с поздравительными стихотворениями. Помимо этого он занимался заготовкой леса, работал ведущим и сценаристом.В 2012 году родители попросили сына помочь с проблемами в семейном бизнесе. В качестве директора по развитию он активно продвигал продукцию предприятия в социальных сетях и обороты компании значительно выросли, а самого Аяза, который делился успехами в личном блоге в “ВКонтакте” заметил предприниматель из Екатеринбурга Александр Долгов и пригласил Шабутдинова к себе. Там он остановился в мини-гостинице и решил, что в Ижевске стоит открыть подобный хостел.Весной 2013 года появился первый проект Аяза – Like Hostel и по франшизе хостелы начали появляться в других городах. Следом был реализован Coffee Like, благодаря которому он попал в списки журнала “Forbes” в качестве полуфиналиста конкурсной программы “Школа молодых миллиардеров”.Затем Шабутдинов создал холдинг Like под брендом которого создавались сети общепита, автошкол, барбершопов, салонов красоты, фотошкол, рекламных агентств, компаний по продаже игрушек и т. д. В 2015 году предприниматель решил монетизировать свои знания и запустил образовательный “Like Центр”, активно выступал с семинарами в качестве бизнес-коуча в разных городах России и заработал свой первый миллиард. Параллельно бизнесмен с 2020 года развивал сеть коворкингов “NAMES”. В 2022 году Аяз открыл свои представительства в Испании и Дубае, принял решение строить бизнес и в Аргентине.В разное время он являлся учредителем 43 организаций, а к 2023 году основными направлениями остались инфопродукты, курсы, тренинги, объединённые названием “Лайк”, а также сеть коворкингов “NAMES”. Аяз продолжал развивать и соцсети, делясь советами по ведению бизнеса.Суд продлил арест Аязу ШабутдиновуАяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года, а на следующий день отправили в СИЗО. По версии следствия, бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" создавал у граждан ложное впечатление о возможности построить высокодоходный бизнес благодаря его образовательным программам. Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов, но вину предприниматель не признал.По информации прокуратуры города Москвы, завершено предварительное расследование дела против блогера, ущерб оценивается свыше 57 миллионов рублей."В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.Аяз Шабутдинов сейчасМосгорсуд до 27 февраля 2025 года продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

