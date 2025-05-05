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Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:52 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/serbija-2015142673.html
Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Бывший замглавы правительства Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин по приглашению российского руководства приедет в Москву на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:52:00+03:00
2025-05-05T18:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
сербия
северная македония
черногория
александр вулин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Бывший замглавы правительства Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин по приглашению российского руководства приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила его пресс-служба. "По приглашению высшего руководства РФ Александр Вулин будет присутствовать 9 мая на традиционном военном параде в Москве в связи с празднованием 80-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006855453.html
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
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в мире, сербия, северная македония, черногория, александр вулин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, брикс, еврокомиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, Северная Македония, Черногория, Александр Вулин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, БРИКС, Еврокомиссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Экс-замглавы правительства Сербии Вулин приедет на парад в Москву 9 мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Бывший замглавы правительства Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин по приглашению российского руководства приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила его пресс-служба.
"По приглашению высшего руководства РФ Александр Вулин будет присутствовать 9 мая на традиционном военном параде в Москве в связи с празднованием 80-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
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Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать 6 миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСербияСеверная МакедонияЧерногорияАлександр ВулинУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзБРИКСЕврокомиссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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