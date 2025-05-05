Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89% - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/scherbinka-2014886227.html
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89% - РИА Новости, 05.05.2025
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:06:00+03:00
2025-05-05T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он готов на 89%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новый пешеходный переход оборудуют на Новостроевской улице в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что переход обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта.Его входы-выходы расположатся рядом с домом 8 на Новостроевской улице и домом 8 на Железнодорожной улице.Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что переход оборудуют двумя лифтами.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что вылетные магистрали города станут современнее и функциональнее.
https://realty.ria.ru/20250220/sobjanin-2000511817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b97423b539d2973921d3c35c3cff6a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%

Ефимов: переход через МЦД-2 в московской Щербинке завершат к концу года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он готов на 89%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Новый пешеходный переход оборудуют на Новостроевской улице в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра уточнил, что переход обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта.
Его входы-выходы расположатся рядом с домом 8 на Новостроевской улице и домом 8 на Железнодорожной улице.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что переход оборудуют двумя лифтами.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что вылетные магистрали города станут современнее и функциональнее.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Собянин определил ключевые стройки Москвы на ближайшие два года
20 февраля, 12:16
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала