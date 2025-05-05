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Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89% - РИА Новости, 05.05.2025
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:06:00+03:00
2025-05-05T09:06:00+03:00
2025-05-05T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он готов на 89%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новый пешеходный переход оборудуют на Новостроевской улице в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что переход обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта.Его входы-выходы расположатся рядом с домом 8 на Новостроевской улице и домом 8 на Железнодорожной улице.Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что переход оборудуют двумя лифтами.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что вылетные магистрали города станут современнее и функциональнее.
https://realty.ria.ru/20250220/sobjanin-2000511817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
Ефимов: переход через МЦД-2 в московской Щербинке завершат к концу года
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подземный пешеходный переход через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) между остановками Щербинка и Остафьево завершат к концу 2025 года, он готов на 89%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Новый пешеходный переход оборудуют на Новостроевской улице в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра уточнил, что переход обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта.
Его входы-выходы расположатся рядом с домом 8 на Новостроевской улице и домом 8 на Железнодорожной улице.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что переход оборудуют двумя лифтами.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что вылетные магистрали города станут современнее и функциональнее.