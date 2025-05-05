https://ria.ru/20250505/samolikvidatsiya-2014944748.html

"Не наелись": Пушков жестко высказался о ситуации в Германии

"Не наелись": Пушков жестко высказался о ситуации в Германии - РИА Новости, 05.05.2025

"Не наелись": Пушков жестко высказался о ситуации в Германии

В Германии начался процесс самоликвидации при активной поддержке населения, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Германии начался процесс самоликвидации при активной поддержке населения, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета АдГ как экстремистской организации. Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера — и поддерживало его до самого конца. Германия потерпела сокрушительное поражение, многие ее города были разрушены, страна была расчленена", — написал он.Сенатор также отметил, что в случае с нацистской Германией это была первая версия самоликвидации, а теперь, по его словам, началась вторая."Даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал", — заключил Пушков.В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало партии Альтернатива для Германии статус правоэкстремистской на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией, оно считается одним из промежуточных шагов к запрету партии. При этом в нескольких недавних опросах она обогнала победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели Альтернативы для Германии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.

https://ria.ru/20250503/frg-2014818938.html

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в мире, германия, алексей пушков, совет федерации рф