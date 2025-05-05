https://ria.ru/20250505/samolet-2015166283.html

В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью

В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью - РИА Новости, 05.05.2025

В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью

Самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в системе... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:48:00+03:00

2025-05-05T22:48:00+03:00

2025-05-05T22:48:00+03:00

абу-даби

москва

шереметьево (аэропорт)

airbus a321

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в системе наддува, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс Абу-Даби - Москва, приземлилось в "Шереметьево" штатно с отказом в системе наддува", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html

абу-даби

москва

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