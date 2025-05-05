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В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью
В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью - РИА Новости, 05.05.2025
В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью
Самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в системе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:48:00+03:00
2025-05-05T22:48:00+03:00
2025-05-05T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в Москву, сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в системе наддува, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее рейс Абу-Даби - Москва, приземлилось в "Шереметьево" штатно с отказом в системе наддува", - говорится в сообщении.
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абу-даби, москва, шереметьево (аэропорт), airbus a321, в мире, оаэ
Абу-Даби, Москва, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321, В мире, ОАЭ
В Шереметьево приземлился самолет из Абу-Даби с неисправностью
Самолет из Абу-Даби в Москву сел в Шереметьево с отказом в системе наддува