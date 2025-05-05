Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015135108.html
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом - РИА Новости, 05.05.2025
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом
Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:14:00+03:00
2025-05-05T18:14:00+03:00
в мире
румыния
сша
бухарест
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014927880_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_0cdadc832bd30f93a59e3b50aaeac60d.jpg
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому что народ выбрал его в качестве символа протеста против властей, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Как и следовало ожидать, Джеордже Симион не только унаследовал, но и превзошел электорат Кэлина Джорджеску. Это не просто результат. Это — естественная реакция общества, которую можно было предсказать. Общество устало от эмоциональных качелей, страха и истерик. Ему нужна стабильность. И Симион — как бы его ни демонизировали — стал символом протестом против системы", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале. По его словам, политическая система в Румынии больше не работает по старым правилам. Кандидаты, которых поддерживают власти страны, автоматически теряют поддержку со стороны народа. "Румыния присоединяется к таким европейским странам, как Венгрия и Италия, формируя новую ось государственников, поддерживаемую США. Неолиберальные элиты, утратившие поддержку (ни один из них не пользуется доверием в собственных странах), используют эмоциональное давление, страх и демонизацию оппонентов. И это срабатывает... но в обратную сторону", - подчеркивает эксперт. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html
https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014650931.html
румыния
сша
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014927880_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_0d597344a0c786af83d2008f5e531c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, бухарест, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, США, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом

Социолог Лисневский: Симион стал символом протеста против властей Румынии

© Фото : AP / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : AP / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому что народ выбрал его в качестве символа протеста против властей, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии
Вчера, 14:46
"Как и следовало ожидать, Джеордже Симион не только унаследовал, но и превзошел электорат Кэлина Джорджеску. Это не просто результат. Это — естественная реакция общества, которую можно было предсказать. Общество устало от эмоциональных качелей, страха и истерик. Ему нужна стабильность. И Симион — как бы его ни демонизировали — стал символом протестом против системы", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, политическая система в Румынии больше не работает по старым правилам. Кандидаты, которых поддерживают власти страны, автоматически теряют поддержку со стороны народа.
"Румыния присоединяется к таким европейским странам, как Венгрия и Италия, формируя новую ось государственников, поддерживаемую США. Неолиберальные элиты, утратившие поддержку (ни один из них не пользуется доверием в собственных странах), используют эмоциональное давление, страх и демонизацию оппонентов. И это срабатывает... но в обратную сторону", - подчеркивает эксперт.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Опрос выявил предпочтения жителей Румынии на президентских выборах
2 мая, 09:13
 
В миреРумынияСШАБухарестКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала