Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом
Социолог Лисневский: Симион стал символом протеста против властей Румынии
© Фото : AP / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
© Фото : AP / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому что народ выбрал его в качестве символа протеста против властей, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Как и следовало ожидать, Джеордже Симион не только унаследовал, но и превзошел электорат Кэлина Джорджеску. Это не просто результат. Это — естественная реакция общества, которую можно было предсказать. Общество устало от эмоциональных качелей, страха и истерик. Ему нужна стабильность. И Симион — как бы его ни демонизировали — стал символом протестом против системы", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, политическая система в Румынии больше не работает по старым правилам. Кандидаты, которых поддерживают власти страны, автоматически теряют поддержку со стороны народа.
"Румыния присоединяется к таким европейским странам, как Венгрия и Италия, формируя новую ось государственников, поддерживаемую США. Неолиберальные элиты, утратившие поддержку (ни один из них не пользуется доверием в собственных странах), используют эмоциональное давление, страх и демонизацию оппонентов. И это срабатывает... но в обратную сторону", - подчеркивает эксперт.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.