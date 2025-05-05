https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015135108.html

Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом

Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом - РИА Новости, 05.05.2025

Эксперт назвал победу Симиона в первом туре выборов в Румынии протестом

Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:14:00+03:00

2025-05-05T18:14:00+03:00

2025-05-05T18:14:00+03:00

в мире

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кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил большинство голосов в первом туре выборов президента Румынии, потому что народ выбрал его в качестве символа протеста против властей, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Как и следовало ожидать, Джеордже Симион не только унаследовал, но и превзошел электорат Кэлина Джорджеску. Это не просто результат. Это — естественная реакция общества, которую можно было предсказать. Общество устало от эмоциональных качелей, страха и истерик. Ему нужна стабильность. И Симион — как бы его ни демонизировали — стал символом протестом против системы", - пишет Лисневский в своем Telegram-канале. По его словам, политическая система в Румынии больше не работает по старым правилам. Кандидаты, которых поддерживают власти страны, автоматически теряют поддержку со стороны народа. "Румыния присоединяется к таким европейским странам, как Венгрия и Италия, формируя новую ось государственников, поддерживаемую США. Неолиберальные элиты, утратившие поддержку (ни один из них не пользуется доверием в собственных странах), используют эмоциональное давление, страх и демонизацию оппонентов. И это срабатывает... но в обратную сторону", - подчеркивает эксперт. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014650931.html

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в мире, румыния, сша, бухарест, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025