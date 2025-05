https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии

КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, победивший в первом туре выборов президента Румынии, не всегда был политиком - в студенческие годы, по данным СМИ, он состоял в рядах футбольных "ультрас", что могло сыграть ему на руку в политической карьере на фоне роста националистических настроений в республике. Во втором туре, запланированном на 18 мая, Симион встретится с мэром Бухареста Никушором Даном, занявшим второе место. Футбольное прошлое и первые шаги в политике Политическая карьера 38-летнего Симиона развивалась на фоне роста националистических настроений в Румынии и разочарования граждан в традиционных партиях. Родившийся в городе Фокшаны в 1986 году Симион вырос в семье экономистов, где его отец работал в Румынском банке развития. Это дало молодому политику первое представление о трансформационных процессах посткоммунистической экономики страны. После получения образования в престижном Национальном колледже Георгия Лазаря в Бухаресте он продолжил обучение на факультете бизнеса и администрирования Государственного Университета Бухареста, а затем получил степень магистра истории. Румынские СМИ отмечают, что в студенческие годы Симион был активным участником футбольных фанатских группировок, так называемых "ультрас". Издание Pressone.ro писало, что Симион был одним из основателей группы Uniți sub Tricolor ("Объединяйтесь под триколором" - ред.), которая спровоцировала скандал на матче между Румынией и Косово в 2023 году, когда фанаты вывесили политические баннеры и скандировали националистические лозунги, что привело к временной остановке игры. Группа не выразила сожаления по поводу своих действий, заявив, что их поведение было направлено на напоминание об исторической истине и защите территориальной целостности. Они также раскритиковали UEFA и FRF за реакцию на инцидент. Считается, что Симион до сих пор имеет глубокие связи с футбольным ультрас-движением в Румынии и использовал эту среду как одну из платформ для продвижения своих националистических взглядов, прежде чем перейти в большую политику. Его официальная политическая активность началась с кампаний за объединение Румынии и Молдавии, включая создание платформы "Акция 2012" и "Альянса за столетие". Создание партии и идеологическая платформа В 2019 году после неудачной попытки избрания в Европейский парламент Симион создал партию "Альянс за объединение румын" (AUR) с помощью интеллектуала Клаудиу Тырзиу, который ранее пытался реабилитировать фашистских лидеров межвоенного периода. Несмотря на то, что заявленной целью партии является объединение румын, ее обвиняют в праворадикальной ориентации. AUR привлекла внимание после неожиданно высокой доли голосов на парламентских выборах 2020 года. Румынские СМИ и политологи отмечают, что существует сходство тактики Симиона с методами лидера крайне правой партии "Великая Румыния" в 1990-х годах Корнелиу Вадима Тудора, который в 2000 году получил 33% голосов во втором туре президентских выборов. Кроме того, бывшие члены этой партии перешли позже в AUR. Сам Симион не отрицает, что является националистом, но отмечает, что понимает под этим определением отстаивание суверенитета страны, а не крайне радикальные взгляды. "Я считаю, что все румыны по своей сути – националисты. Безусловно, французы тоже националисты, но некоторые из них имеют колониальные рефлексы и дают указания другим государствам. Румыния – часть Евросоюза, но нам нужна суверенная экономическая политика. С экономической точки зрения неплохо быть националистами", - заявил он журналистам на брифинге, состоявшемся сразу же после подачи заявления в Центральное избирательное бюро для участия в выборах. Он подчеркнул, что участвует в выборах не для получения должности, а чтобы восстановить демократию и закон. "Мы оказались в опасности как страна, поэтому остановимся и проанализируем, как вытащить Румынию из этой пропасти", - сказал Симион. Примечательно, что Симион культивирует "трампистский" стиль, часто появляясь в красных бейсболках, напоминающих атрибутику кампании президента США Дональда Трампа Make America Great Again. Отношение к России и Украине Геополитические взгляды Симиона вызывают особый интерес, учитывая близость Румынии к Украине и её роль в НАТО. Симион неоднократно выступал с критикой в адрес руководства РФ и выражал мнение, что международные санкции против России "недостаточны". В марте 2025 года в интервью Financial Times он бездоказательно заявил, что нынешняя Россия якобы остается одной из самых больших угроз для европейских государств, особенно для Румынии, стран Балтии и Польши. Между тем в интервью агентству Рейтер он утверждал, что Россия не представляет значительной угрозы для НАТО, а единственный риск для восточного фланга альянса — это возможный распад самого НАТО. С другой стороны, политик выступает против дополнительной военной помощи Украине, поддерживая позицию Дональда Трампа о необходимости переговоров для урегулирования конфликта. Симион также требует от Киева уважения прав румыноязычного населения на Украине как условия для продолжения поддержки. Хотя в 2024 году румынские власти запрашивали информацию о возможных связях Симиона с российскими спецслужбами, эти обвинения не были подтверждены. Несмотря на евроскептицизм, Симион поддерживает сохранение военных баз НАТО и присутствие американских войск в Румынии, что создает сложный баланс между националистической риторикой и международными обязательствами страны. В 2024 году румынские власти запросили у Киева и Кишинева информацию о возможных связях Симиона с российскими спецслужбами, но эти обвинения не были подтверждены. Политическая платформа Симион позиционирует себя как защитника "румынского достоинства", что нашло отклик у избирателей, чувствующих себя маргинализированными. "Это выборы не об одном кандидате, а о каждом румыне, которого обманывали, игнорировали, унижали, но который все еще имеет силы верить и защищать нашу идентичность и права", - отметил он в своей речи после первых результатов голосования в первом туре. Политик активно выступает за объединение Румынии и Молдавии, что является центральной частью его политической платформы. Его евроскептицизм проявляется в критике руководства ЕС, которое он считает оторванным от интересов румынского народа. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

