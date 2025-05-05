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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 05.05.2025 (обновлено: 12:32 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/rossiya-2015017533.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:26:00+03:00
2025-05-05T12:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
дружковка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html
россия
донецкая народная республика
северск
дружковка
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россия, донецкая народная республика, северск, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Дружковка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: "Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСеверскДружковкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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