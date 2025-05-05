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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:26:00+03:00
2025-05-05T12:26:00+03:00
2025-05-05T12:32:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
дружковка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html
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россия, донецкая народная республика, северск, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Дружковка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: "Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО