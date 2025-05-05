https://ria.ru/20250505/rossiya-2015017533.html

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:26:00+03:00

2025-05-05T12:26:00+03:00

2025-05-05T12:32:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

дружковка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250504/putin--2014869248.html

россия

донецкая народная республика

северск

дружковка

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россия, донецкая народная республика, северск, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины