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На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний - РИА Новости, 05.05.2025
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Новости Подмосковья
 
11:38 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/regportal-2015003975.html
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний - РИА Новости, 05.05.2025
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:38:00+03:00
2025-05-05T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь с помощью сервисов можно быстро заполнить реквизиты банка и узнать, когда начнется новый этап отбора заявок. "Представители ИТ-отрасли нашего региона могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства – в частности, получить грант при приеме в штат организации не менее пяти новых сотрудников. Оформить заявку можно в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья. Услугу оптимизировали, теперь к ней подключены сервисы, которые помогут быстро заполнить реквизиты банка, а также подскажут, когда начнется новый этап отбора заявок, если на данный момент возможность подачи заявлений закрыта", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, в понедельник на портале госуслуг Подмосковья стартовал четвертый этап отбора заявок на получение ИТ-грантов в этом году. Прием заявок будет открыт до 16 мая включительно. В ведомстве отметили, что поучаствовать в отборе на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Организация должна быть зарегистрирована на территории Подмосковья, иметь долю доходов от деятельности в сфере информационных технологий более 30% и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД. Также в штате компании должно быть пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250430/plan-2014392261.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний

На портале Московской области обновили подачу заявок на гранты для ИТ-компани

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь с помощью сервисов можно быстро заполнить реквизиты банка и узнать, когда начнется новый этап отбора заявок.
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"Представители ИТ-отрасли нашего региона могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства – в частности, получить грант при приеме в штат организации не менее пяти новых сотрудников. Оформить заявку можно в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья. Услугу оптимизировали, теперь к ней подключены сервисы, которые помогут быстро заполнить реквизиты банка, а также подскажут, когда начнется новый этап отбора заявок, если на данный момент возможность подачи заявлений закрыта", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в понедельник на портале госуслуг Подмосковья стартовал четвертый этап отбора заявок на получение ИТ-грантов в этом году. Прием заявок будет открыт до 16 мая включительно.
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В ведомстве отметили, что поучаствовать в отборе на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Организация должна быть зарегистрирована на территории Подмосковья, иметь долю доходов от деятельности в сфере информационных технологий более 30% и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД. Также в штате компании должно быть пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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