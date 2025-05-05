https://ria.ru/20250505/rassledovanie-2014951087.html
Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело
Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело - РИА Новости, 05.05.2025
Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело
Против бывшего фотографа движения "Штабы Навального"* Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:51:00+03:00
2025-05-05T03:51:00+03:00
2025-05-05T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Против бывшего фотографа движения "Штабы Навального"* Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что события, на основании которых было возбуждено уголовное дело, произошли в 2023 году. В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250411/volkov-2010598198.html
https://ria.ru/20250405/rossija-2009494508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело
Против фотографа Штабов Навального Струкова завели дело о призывах к терроризму
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Против бывшего фотографа движения "Штабы Навального"* Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что события, на основании которых было возбуждено уголовное дело, произошли в 2023 году.
В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
* Запрещенное в России экстремистское движение.