https://ria.ru/20250505/rassledovanie-2014951087.html

Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело

Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело - РИА Новости, 05.05.2025

Против экс-фотографа "Штабов Навального"* возбудили новое дело

Против бывшего фотографа движения "Штабы Навального"* Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:51:00+03:00

2025-05-05T03:51:00+03:00

2025-05-05T03:51:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Против бывшего фотографа движения "Штабы Навального"* Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело о публичных призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что события, на основании которых было возбуждено уголовное дело, произошли в 2023 году. В 2022 году в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении Струкова были возбуждены уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250411/volkov-2010598198.html

https://ria.ru/20250405/rossija-2009494508.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия