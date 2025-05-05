https://ria.ru/20250505/putin-2015065079.html
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом - РИА Новости, 05.05.2025
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:32:00+03:00
2025-05-05T14:32:00+03:00
2025-05-05T14:32:00+03:00
нарендра моди
владимир путин
индия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/putin-2015030694.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарендра моди, владимир путин, индия, россия, в мире
Нарендра Моди, Владимир Путин, Индия, Россия, В мире
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом
Путин и Моди отметили необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом