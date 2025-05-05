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Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом - РИА Новости, 05.05.2025
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14:32 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/putin-2015065079.html
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом - РИА Новости, 05.05.2025
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:32:00+03:00
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нарендра моди
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/putin-2015030694.html
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нарендра моди, владимир путин, индия, россия, в мире
Нарендра Моди, Владимир Путин, Индия, Россия, В мире
Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом

Путин и Моди отметили необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии
Вчера, 13:00
 
Нарендра МодиВладимир ПутинИндияРоссияВ мире
 
 
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