https://ria.ru/20250505/putin-2015065079.html

Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом

Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом - РИА Новости, 05.05.2025

Путин и Моди отметили необходимость борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250505/putin-2015030694.html

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нарендра моди, владимир путин, индия, россия, в мире