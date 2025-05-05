https://ria.ru/20250505/putin-2015029033.html

Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии

Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии - РИА Новости, 05.05.2025

Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:55:00+03:00

2025-05-05T12:55:00+03:00

2025-05-05T13:09:00+03:00

в мире

нарендра моди

индия

россия

джамму

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате нападения террористов в Пахалгаме, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Путина с Моди. Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате варварского нападения террористов 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире", - говорится в сообщении пресс-службы.Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Пакистан, в свою очередь, приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей исламской республике в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250505/pakistan-2014944895.html

https://ria.ru/20250504/lavrov-2014922608.html

индия

россия

джамму

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нарендра моди, индия, россия, джамму, владимир путин