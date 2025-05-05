https://ria.ru/20250505/putin-2015029033.html
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии - РИА Новости, 05.05.2025
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:55:00+03:00
2025-05-05T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате нападения террористов в Пахалгаме, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Путина с Моди. Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате варварского нападения террористов 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире", - говорится в сообщении пресс-службы.Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Пакистан, в свою очередь, приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей исламской республике в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250505/pakistan-2014944895.html
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в мире, нарендра моди, индия, россия, джамму, владимир путин
В мире, Нарендра Моди, Индия, Россия, Джамму, Владимир Путин
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Индии
Путин в разговоре с Моди выразил соболезнования после теракта в Пахалгаме