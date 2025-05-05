https://ria.ru/20250505/puteshestviya-2015154072.html
В России открыт прием работ на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
В России открыт прием работ на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" - РИА Новости, 05.05.2025
В России открыт прием работ на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
Стартовал прием заявок на участие в III Всероссийском конкурс видеопутешествий "Дальний Восток – Земля приключений". РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:56:00+03:00
2025-05-05T21:56:00+03:00
2025-05-05T21:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в III Всероссийском конкурс видеопутешествий "Дальний Восток – Земля приключений".Цель – популяризировать уникальные природные достопримечательности Дальнего Востока и Арктики. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года и до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.В жюри вошли эксперты в области туризма и медиа.Конкурс проходит в нескольких номинациях:У конкурса неограниченный перечень активностей, участник может выбрать свой способ передвижения. Правда, запрещено передвижение на моторной технике.Главный приз за лучшее видео - три миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить один миллион, за второе место — по 300 тысяч рублей, за третье — по 100 тысяч.Одно из условий участия - обязательное уведомление МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.Ранее на конкурс принимались заявки только с путешествиями по Дальнему Востоку, однако в этом году принять участие в конкурсе смогут путешественники, которые сняли свой материал на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
https://ria.ru/20250415/kamchatka-2011238506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дальний восток, арктика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), достопримечательности, туристы, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Арктика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Достопримечательности, туристы, куда поехать, что посмотреть
В России открыт прием работ на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
В России открыт прием работ на видеоконкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в III Всероссийском конкурс видеопутешествий "Дальний Восток – Земля приключений".
Цель – популяризировать уникальные природные достопримечательности Дальнего Востока и Арктики.
Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года и до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.
В жюри вошли эксперты в области туризма и медиа.
Конкурс проходит в нескольких номинациях:
- пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе);
- водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг);
- зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг);
- новая номинация — арктическое путешествие.
У конкурса неограниченный перечень активностей, участник может выбрать свой способ передвижения. Правда, запрещено передвижение на моторной технике.
Главный приз за лучшее видео - три миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить один миллион, за второе место — по 300 тысяч рублей, за третье — по 100 тысяч.
Одно из условий участия - обязательное уведомление МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.
Ранее на конкурс принимались заявки только с путешествиями по Дальнему Востоку, однако в этом году принять участие в конкурсе смогут путешественники, которые сняли свой материал на территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".