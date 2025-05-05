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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре - РИА Новости, 05.05.2025
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09:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pushilin-2014980351.html
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре - РИА Новости, 05.05.2025
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре
Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.05.2025
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2025-05-05T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на великоновоселковском направлении. "Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - отметил Пушилин.
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россия, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре

Пушилин: ВС России улучшили позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на великоновоселковском направлении.
"Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - отметил Пушилин.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
4 мая, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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