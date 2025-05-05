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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре - РИА Новости, 05.05.2025
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре
Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:50:00+03:00
2025-05-05T09:50:00+03:00
2025-05-05T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что идут достаточно серьезные боестолкновения российских войск и ВСУ в населенном пункте Богатырь на великоновоселковском направлении. "Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20250504/chasovyar-1981337707.html
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россия, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре
Пушилин: ВС России улучшили позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре