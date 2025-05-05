https://ria.ru/20250505/pozhary-2014988855.html

В России потушили 45 природных пожаров за сутки

В России потушили 45 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.05.2025

В России потушили 45 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 45 природных пожаров на площади 62 616 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:35:00+03:00

2025-05-05T10:35:00+03:00

2025-05-05T10:35:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49770/08/497700807_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_25507fc7009a12cd1ab8ffc0d9c2e2be.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 45 природных пожаров на площади 62 616 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 62 616 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ были 49 лесных пожаров на площади 301 975 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 22 пожара на 265 123 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"