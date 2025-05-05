Рейтинг@Mail.ru
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pozhar-2015169949.html
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек
Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:54:00+03:00
2025-05-05T23:54:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС Москвы. "На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестницы огнеборцы спасли двух человек, они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что пожар ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20250120/pozhar-1994660177.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек

Пожарные спасли двух человек при пожаре на улице Академика Королева в Москве

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС Москвы.
"На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестницы огнеборцы спасли двух человек, они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что пожар ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.
Пожарные в Ярославле спасли пятилетнего ребенка, вышедшего на наружный подоконник горящей квартиры - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Ярославле пожарные спасли ребенка с подоконника горящей квартиры
20 января, 17:20
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала