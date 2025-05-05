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В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек
Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:54:00+03:00
2025-05-05T23:54:00+03:00
2025-05-05T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС Москвы. "На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестницы огнеборцы спасли двух человек, они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что пожар ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек
Пожарные спасли двух человек при пожаре на улице Академика Королева в Москве