https://ria.ru/20250505/pozhar-2015169949.html

В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек

В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек - РИА Новости, 05.05.2025

В Москве при пожаре в караоке-баре спасли двух человек

Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T23:54:00+03:00

2025-05-05T23:54:00+03:00

2025-05-05T23:54:00+03:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные спасли двух человек на пожаре на улице Академика Королева в Москве, речь идет о караоке-баре, следует из опубликованных фото в Telegram-канале МЧС Москвы. "На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестницы огнеборцы спасли двух человек, они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что пожар ликвидировали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)