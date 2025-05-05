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Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна
Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна - РИА Новости, 05.05.2025
Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна
Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:11:00+03:00
2025-05-05T03:11:00+03:00
2025-05-05T03:11:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Из окон дома на юго-западе Москвы, где произошел пожар, сняли тела погибших. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-05T03:11
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна
Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли через окна