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Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна

Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна - РИА Новости, 05.05.2025

Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна

Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Из окон дома на юго-западе Москвы, где произошел пожар, сняли тела погибших. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T03:11 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы