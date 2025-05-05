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На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым

На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым - РИА Новости, 05.05.2025

На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым

Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ранее ликвидировали возгорание, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ранее ликвидировали возгорание, передает корреспондент РИА Новости. Черный дым некоторое время шел из окна на последнем этаже девятиэтажки, открытого огня не было. При этом на крыше выше были спасатели. Через примерно 10 минут дым стал ослабевать. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T01:55 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы