Рейтинг@Mail.ru
На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014947398.html
На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым
На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым - РИА Новости, 05.05.2025
На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым
Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ранее ликвидировали возгорание, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:55:00+03:00
2025-05-05T01:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014933153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17859aed889a23235430fdf470d7734c.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ранее ликвидировали возгорание, передает корреспондент РИА Новости. Черный дым некоторое время шел из окна на последнем этаже девятиэтажки, открытого огня не было. При этом на крыше выше были спасатели. Через примерно 10 минут дым стал ослабевать. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-05T01:55
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014933153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0d6e54d44a3991cab017b8838be8015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
На девятом этаже дома в Москве, где был пожар, виден дым

Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ликвидировали пожар

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дым виден на девятом этаже дома на юго-западе Москвы, где ранее ликвидировали возгорание, передает корреспондент РИА Новости.
Черный дым некоторое время шел из окна на последнем этаже девятиэтажки, открытого огня не было. При этом на крыше выше были спасатели. Через примерно 10 минут дым стал ослабевать.
Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала