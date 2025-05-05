https://ria.ru/20250505/pozhar-2014945149.html
Около 25 человек разместили в ПВР после пожара на юго-западе Москвы
Около 25 человек разместили в ПВР после пожара на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
Около 25 человек разместили в ПВР после пожара на юго-западе Москвы
Около 25 эвакуированных жителей горевшей девятиэтажки на юго-западе Москвы, в том числе семь детей, зарегистрированы в пункте временного размещения в школе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:00:00+03:00
2025-05-05T01:00:00+03:00
2025-05-05T01:00:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014933153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17859aed889a23235430fdf470d7734c.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 25 эвакуированных жителей горевшей девятиэтажки на юго-западе Москвы, в том числе семь детей, зарегистрированы в пункте временного размещения в школе №1532, сообщила журналистам заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры ЮЗАО Зиля Хубаева. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. "Мы предполагали, что у нас будет где-то 100-120 человек. Пока все, что мы зарегистрировали, все, кто подошли, - у нас около 25 человек, из них семь детей", - сообщила Хубаева журналистам.
https://ria.ru/20250505/vzryv-2014942740.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014933153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0d6e54d44a3991cab017b8838be8015.jpg
Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-05T01:00
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Около 25 человек разместили в ПВР после пожара на юго-западе Москвы
Около 25 человек, в том числе семь детей, разместили в ПВР после пожара в Москве