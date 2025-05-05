https://ria.ru/20250505/pozhar-2014943293.html

Очевидица пожара на юго-западе Москвы рассказала о гибели своей соседки

Очевидица пожара на юго-западе Москвы рассказала о гибели своей соседки - РИА Новости, 05.05.2025

Очевидица пожара на юго-западе Москвы рассказала о гибели своей соседки

Одну из погибших в пожаре на юго-западе Москвы придавило бетонной плитой, ей пытались помочь, но не успели из-за скорости распространения огня, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:33:00+03:00

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одну из погибших в пожаре на юго-западе Москвы придавило бетонной плитой, ей пытались помочь, но не успели из-за скорости распространения огня, сообщила журналистам очевидица. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. "Ей ногу зажало (бетонной - ред.) плитой… Мужчина пытался спасти соседку, но не смог ей помочь. Видимо, была очень тяжелая плита", - рассказала очевидица Алла, которая проживает в соседней от эпицентра пожара квартире. Она уточнила, что пожар охватил квартиру за считанные минуты. "Прошло 3-4 минуты и вся квартира уже пылала, туда невозможно было войти", - сказала Алла. Очевидица добавила, что погибшая работала в районном детском саду.

https://ria.ru/20250505/vzryv-2014942740.html

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T00:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы