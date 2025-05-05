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Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья
Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья
Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:44:00+03:00
2025-05-05T16:44:00+03:00
2025-05-05T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты охватят более 310 гектаров лесной местности, сообщил 360.ru.Рабочие занимаются расчисткой участков от старой древесины, нарезая стволы на дрова и складывая их в поленницы для дальнейшего разложения естественным путем.В частности, работы ведутся в Бородинском лесничестве у деревень Бурмакино и Ивакино, в Виноградовском – рядом с деревней Панино, в Дмитровском – неподалеку от деревни Аббакумово. В Сергиево-Посадском округе приводят в порядок лес у деревни Леоново.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
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