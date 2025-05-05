https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015104565.html

Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья

Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025

Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья

Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:44:00+03:00

2025-05-05T16:44:00+03:00

2025-05-05T16:44:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты охватят более 310 гектаров лесной местности, сообщил 360.ru.Рабочие занимаются расчисткой участков от старой древесины, нарезая стволы на дрова и складывая их в поленницы для дальнейшего разложения естественным путем.В частности, работы ведутся в Бородинском лесничестве у деревень Бурмакино и Ивакино, в Виноградовском – рядом с деревней Панино, в Дмитровском – неподалеку от деревни Аббакумово. В Сергиево-Посадском округе приводят в порядок лес у деревни Леоново.

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)