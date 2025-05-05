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Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:44 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015104565.html
Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья
Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья
Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:44:00+03:00
2025-05-05T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты охватят более 310 гектаров лесной местности, сообщил 360.ru.Рабочие занимаются расчисткой участков от старой древесины, нарезая стволы на дрова и складывая их в поленницы для дальнейшего разложения естественным путем.В частности, работы ведутся в Бородинском лесничестве у деревень Бурмакино и Ивакино, в Виноградовском – рядом с деревней Панино, в Дмитровском – неподалеку от деревни Аббакумово. В Сергиево-Посадском округе приводят в порядок лес у деревни Леоново.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Санитарные работы начались в 14 лесничествах Подмосковья

© РИА Новости / Павел БедняковПоваленные деревья в Московской области
Поваленные деревья в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Санитарные работы по очистке лесов от сухостоя и поваленных деревьев стартовали сразу в 14 лесничествах Московской области. В общей сложности специалисты охватят более 310 гектаров лесной местности, сообщил 360.ru.
Рабочие занимаются расчисткой участков от старой древесины, нарезая стволы на дрова и складывая их в поленницы для дальнейшего разложения естественным путем.
В частности, работы ведутся в Бородинском лесничестве у деревень Бурмакино и Ивакино, в Виноградовском – рядом с деревней Панино, в Дмитровском – неподалеку от деревни Аббакумово. В Сергиево-Посадском округе приводят в порядок лес у деревни Леоново.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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