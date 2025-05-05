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Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы - РИА Новости, 05.05.2025
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14:45 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015069480.html
Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы
Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы - РИА Новости, 05.05.2025
Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы
Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:45:00+03:00
2025-05-05T14:45:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сообщение от местной жительницы о подозрительном мужчине на проезде Блинова поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу. Прибывший патруль увидел схожего по приметам гражданина и подошел к нему. Полицейские представились и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, на что мужчина ответил грубым отказом, после чего достал из пакета и направил в сторону сотрудников предмет, визуально схожий с оружием. "Учитывая его агрессивное поведение, стражем правопорядка было принято решение на применение табельного оружия, после чего сотрудник полиции произвёл предупредительный выстрел вверх и потребовал положить предмет на землю. Правонарушитель попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, также прибывшими по сообщению. В результате инцидента пострадавших нет", - сказала Петрова. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель городского округа Шаховская 1976 года рождения, у которого изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, а также патроны к нему, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250410/politsejskie-2010542788.html
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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы

В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Сообщение от местной жительницы о подозрительном мужчине на проезде Блинова поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу. Прибывший патруль увидел схожего по приметам гражданина и подошел к нему. Полицейские представились и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, на что мужчина ответил грубым отказом, после чего достал из пакета и направил в сторону сотрудников предмет, визуально схожий с оружием.
«
"Учитывая его агрессивное поведение, стражем правопорядка было принято решение на применение табельного оружия, после чего сотрудник полиции произвёл предупредительный выстрел вверх и потребовал положить предмет на землю. Правонарушитель попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, также прибывшими по сообщению. В результате инцидента пострадавших нет", - сказала Петрова.
Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель городского округа Шаховская 1976 года рождения, у которого изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, а также патроны к нему, заключили в ведомстве.
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