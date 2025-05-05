https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015069480.html

Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы

Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы - РИА Новости, 05.05.2025

Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы

Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T14:45:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сообщение от местной жительницы о подозрительном мужчине на проезде Блинова поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу. Прибывший патруль увидел схожего по приметам гражданина и подошел к нему. Полицейские представились и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, на что мужчина ответил грубым отказом, после чего достал из пакета и направил в сторону сотрудников предмет, визуально схожий с оружием. "Учитывая его агрессивное поведение, стражем правопорядка было принято решение на применение табельного оружия, после чего сотрудник полиции произвёл предупредительный выстрел вверх и потребовал положить предмет на землю. Правонарушитель попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, также прибывшими по сообщению. В результате инцидента пострадавших нет", - сказала Петрова. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель городского округа Шаховская 1976 года рождения, у которого изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, а также патроны к нему, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250410/politsejskie-2010542788.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)