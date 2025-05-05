Житель Подмосковья показал ружье полицейским, попросившим документы
В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Подмосковья, который отказался предъявлять документы полицейским и начал угрожать им охотничьим ружьем, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Сообщение от местной жительницы о подозрительном мужчине на проезде Блинова поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу. Прибывший патруль увидел схожего по приметам гражданина и подошел к нему. Полицейские представились и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, на что мужчина ответил грубым отказом, после чего достал из пакета и направил в сторону сотрудников предмет, визуально схожий с оружием.
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"Учитывая его агрессивное поведение, стражем правопорядка было принято решение на применение табельного оружия, после чего сотрудник полиции произвёл предупредительный выстрел вверх и потребовал положить предмет на землю. Правонарушитель попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, также прибывшими по сообщению. В результате инцидента пострадавших нет", - сказала Петрова.
Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель городского округа Шаховская 1976 года рождения, у которого изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, а также патроны к нему, заключили в ведомстве.