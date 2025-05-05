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Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:48 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015043821.html
Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья
Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья
Получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех школах и колледжах Московской области в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех школах и колледжах Московской области в понедельник, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Мероприятия состоялись в рамках всероссийского просветительского цикла "Разговоры о важном", утвержденного Минпросвещения России. "Для школьников и студентов такие беседы — не просто уроки истории. Это момент соприкосновения с судьбами своих прадедов, возможность осознать, какой ценой была завоевана Победа. Именно в таких разговорах формируется личная связь с прошлым, чувство ответственности за сохранение памяти и гордость за свою страну", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Так, учащиеся первых и вторых классов узнали о подвигах своих сверстников в годы войны, значении писем-треугольников и роли животных на фронте. Ребята из третьих и четвертых классов говорили о трудовом подвиге подростков, работавших в тылу, читали фронтовые письма учителей и знакомились с символами Победы. Также школьники восьмых и девятых классов изучили ключевые сражения — Сталинградскую, Курскую, Ленинградскую битвы, оборону Москвы, а также роль Советского Союза в освобождении Европы. Старшеклассники и студенты колледжей сосредоточились на подвиге юных тружеников тыла и значении Сталинградской битвы как переломного момента войны. По словам Пильдес, данные мероприятия становятся важной частью патриотического воспитания и помогают молодежи не просто изучать историю, а глубже чувствовать ее.
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Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья

Получасовые беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья

© Фото : Портал Правительства Московской областиВ Подмосковье прошли "Разговоры о важном", посвящённые 80-летию Победы
В Подмосковье прошли Разговоры о важном, посвящённые 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
В Подмосковье прошли "Разговоры о важном", посвящённые 80-летию Победы
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех школах и колледжах Московской области в понедельник, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Мероприятия состоялись в рамках всероссийского просветительского цикла "Разговоры о важном", утвержденного Минпросвещения России.
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"Для школьников и студентов такие беседы — не просто уроки истории. Это момент соприкосновения с судьбами своих прадедов, возможность осознать, какой ценой была завоевана Победа. Именно в таких разговорах формируется личная связь с прошлым, чувство ответственности за сохранение памяти и гордость за свою страну", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Так, учащиеся первых и вторых классов узнали о подвигах своих сверстников в годы войны, значении писем-треугольников и роли животных на фронте. Ребята из третьих и четвертых классов говорили о трудовом подвиге подростков, работавших в тылу, читали фронтовые письма учителей и знакомились с символами Победы.
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Также школьники восьмых и девятых классов изучили ключевые сражения — Сталинградскую, Курскую, Ленинградскую битвы, оборону Москвы, а также роль Советского Союза в освобождении Европы. Старшеклассники и студенты колледжей сосредоточились на подвиге юных тружеников тыла и значении Сталинградской битвы как переломного момента войны.
По словам Пильдес, данные мероприятия становятся важной частью патриотического воспитания и помогают молодежи не просто изучать историю, а глубже чувствовать ее.
 
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