https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015043821.html

Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья

Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025

Беседы к 80-летию Победы прошли в школах и колледжах Подмосковья

Получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех школах и колледжах Московской области в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:48:00+03:00

2025-05-05T13:48:00+03:00

2025-05-05T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Получасовые познавательные беседы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех школах и колледжах Московской области в понедельник, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Мероприятия состоялись в рамках всероссийского просветительского цикла "Разговоры о важном", утвержденного Минпросвещения России. "Для школьников и студентов такие беседы — не просто уроки истории. Это момент соприкосновения с судьбами своих прадедов, возможность осознать, какой ценой была завоевана Победа. Именно в таких разговорах формируется личная связь с прошлым, чувство ответственности за сохранение памяти и гордость за свою страну", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Так, учащиеся первых и вторых классов узнали о подвигах своих сверстников в годы войны, значении писем-треугольников и роли животных на фронте. Ребята из третьих и четвертых классов говорили о трудовом подвиге подростков, работавших в тылу, читали фронтовые письма учителей и знакомились с символами Победы. Также школьники восьмых и девятых классов изучили ключевые сражения — Сталинградскую, Курскую, Ленинградскую битвы, оборону Москвы, а также роль Советского Союза в освобождении Европы. Старшеклассники и студенты колледжей сосредоточились на подвиге юных тружеников тыла и значении Сталинградской битвы как переломного момента войны. По словам Пильдес, данные мероприятия становятся важной частью патриотического воспитания и помогают молодежи не просто изучать историю, а глубже чувствовать ее.

https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015015925.html

https://ria.ru/20250429/transport-2014168534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), москва