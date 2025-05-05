Рейтинг@Mail.ru
Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:21 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015015925.html
Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья
Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья
Патриотическая акция "Вахта Памяти" началась в школах Подмосковья в рамках областного марафона "Наследники Победы", она проходит до 9 мая и приурочена к... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:21:00+03:00
2025-05-05T12:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015012169_0:330:2560:1770_1920x0_80_0_0_8a210927c27e57d60ae54a5a6a03fe60.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриотическая акция "Вахта Памяти" началась в школах Подмосковья в рамках областного марафона "Наследники Победы", она проходит до 9 мая и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Министр образования региона Ингрид Пильдес подчеркнула, что в этом году акция проводится впервые. Свыше 20 тысяч учащихся 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Московской области участвуют в несении вахты у 1,05 тысячи памятных мест: мемориалов, стел, памятников. "Это уникальный для региона пример массового участия молодежи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию – стоять на посту памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее", – приводит пресс-служба областного Минобразования слова Пильдес. В министерстве отметили, что акцию сопровождают митинги, в которых участвуют ветераны, военнослужащие, представители общественных и ветеранских организаций, педагоги, родители школьников и местные жители. Также учащиеся возлагают цветы, читают стихи и проводят минуты молчания. Образовательные организации сами определяли памятные объекты для несения вахты, ориентируясь на региональный реестр военно-исторического наследия, подчеркнули в Минобразования области. Акция "Вахта Памяти" проходит каждый день с 12.00 до 15.00 в торжественной обстановке.
https://ria.ru/20250505/regportal-2015003975.html
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013913801.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015012169_200:0:2560:1770_1920x0_80_0_0_94167186a6482b225996741d9ca71eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья

Школьники Подмосковья начали нести "Вахту Памяти" у мемориалов региона

© Фото : Министерство образования Московской областиВ школах Подмосковья стартовала патриотическая акция "Вахта Памяти"
В школах Подмосковья стартовала патриотическая акция Вахта Памяти - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Министерство образования Московской области
В школах Подмосковья стартовала патриотическая акция "Вахта Памяти"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриотическая акция "Вахта Памяти" началась в школах Подмосковья в рамках областного марафона "Наследники Победы", она проходит до 9 мая и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Министр образования региона Ингрид Пильдес подчеркнула, что в этом году акция проводится впервые. Свыше 20 тысяч учащихся 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Московской области участвуют в несении вахты у 1,05 тысячи памятных мест: мемориалов, стел, памятников.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На регпортале Подмосковья упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний
Вчера, 11:38
"Это уникальный для региона пример массового участия молодежи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию – стоять на посту памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее", – приводит пресс-служба областного Минобразования слова Пильдес.
В министерстве отметили, что акцию сопровождают митинги, в которых участвуют ветераны, военнослужащие, представители общественных и ветеранских организаций, педагоги, родители школьников и местные жители. Также учащиеся возлагают цветы, читают стихи и проводят минуты молчания.
Голосование за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
28 апреля, 19:10
Образовательные организации сами определяли памятные объекты для несения вахты, ориентируясь на региональный реестр военно-исторического наследия, подчеркнули в Минобразования области.
Акция "Вахта Памяти" проходит каждый день с 12.00 до 15.00 в торжественной обстановке.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала