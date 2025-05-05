https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015015925.html

Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья

Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025

Патриотическая акция "Вахта Памяти" стартовала в школах Подмосковья

Патриотическая акция "Вахта Памяти" началась в школах Подмосковья в рамках областного марафона "Наследники Победы", она проходит до 9 мая и приурочена к... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:21:00+03:00

2025-05-05T12:21:00+03:00

2025-05-05T12:21:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриотическая акция "Вахта Памяти" началась в школах Подмосковья в рамках областного марафона "Наследники Победы", она проходит до 9 мая и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Министр образования региона Ингрид Пильдес подчеркнула, что в этом году акция проводится впервые. Свыше 20 тысяч учащихся 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Московской области участвуют в несении вахты у 1,05 тысячи памятных мест: мемориалов, стел, памятников. "Это уникальный для региона пример массового участия молодежи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию – стоять на посту памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее", – приводит пресс-служба областного Минобразования слова Пильдес. В министерстве отметили, что акцию сопровождают митинги, в которых участвуют ветераны, военнослужащие, представители общественных и ветеранских организаций, педагоги, родители школьников и местные жители. Также учащиеся возлагают цветы, читают стихи и проводят минуты молчания. Образовательные организации сами определяли памятные объекты для несения вахты, ориентируясь на региональный реестр военно-исторического наследия, подчеркнули в Минобразования области. Акция "Вахта Памяти" проходит каждый день с 12.00 до 15.00 в торжественной обстановке.

https://ria.ru/20250505/regportal-2015003975.html

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013913801.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне