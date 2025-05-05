https://ria.ru/20250505/pismo-2015069206.html

Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"

Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем" - РИА Новости, 05.05.2025

Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"

Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T21:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015067414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2957bcacd710dba810f531cd147134a0.jpg

Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы победили, и мы сможем": артиллерист зачитал письмо к деду – ветерану Артиллерист Заяц Сергей Владимирович (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. 2025-05-05T14:45 true PT6M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео