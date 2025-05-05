https://ria.ru/20250505/pismo-2015069206.html
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем" - РИА Новости, 05.05.2025
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:45:00+03:00
2025-05-05T14:45:00+03:00
2025-05-05T21:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015067414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2957bcacd710dba810f531cd147134a0.jpg
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Вы победили, и мы сможем": артиллерист зачитал письмо к деду – ветерану
Артиллерист Заяц Сергей Владимирович (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
2025-05-05T14:45
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PT6M51S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
2025-05-05T14:45
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PT6M51S
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Читать ria.ru в
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.