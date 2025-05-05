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Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:45 05.05.2025 (обновлено: 21:14 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pismo-2015069206.html
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем" - РИА Новости, 05.05.2025
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
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Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
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60
"Вы победили, и мы сможем": артиллерист зачитал письмо к деду – ветерану
Артиллерист Заяц Сергей Владимирович (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
2025-05-05T14:45
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Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"

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Артиллерист Сергей Заяц (Барс-1), воюющий в зоне СВО, зачитал письмо к деду-ветерану Великой Отечественной войны.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидео80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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