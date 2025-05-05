https://ria.ru/20250505/peterburg-2015099163.html

Беглов: Петербург и Куба продолжают развивать сотрудничество

Беглов: Петербург и Куба продолжают развивать сотрудничество - РИА Новости, 05.05.2025

Беглов: Петербург и Куба продолжают развивать сотрудничество

Санкт-Петербург и Республика Куба продолжают развивать сотрудничество в фармацевтике, машиностроении, IT, здравоохранении, образовании, культуре и других... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:24:00+03:00

2025-05-05T16:24:00+03:00

2025-05-05T16:24:00+03:00

куба

санкт-петербург

александр беглов

мигель диас-канель бермудес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург и Республика Куба продолжают развивать сотрудничество в фармацевтике, машиностроении, IT, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в понедельник Беглов провел рабочую встречу с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Высокий гость прибыл в Россию на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по приглашению президента Владимира Путина и начал свой визит с Петербурга. "Каждый визит в Петербург приносит особое чувство. Ваш город обладает волшебством, уникальным обаянием, красотой, здесь заложены корни российской культуры, истории России", – сказал Мигель Диас-Канель Бермудес. Беглов напомнил, что в этом году отмечается 65-я годовщина восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой. "Эта дата – не просто историческая веха, а живое свидетельство солидарности, взаимного уважения и совместных побед. Президент России подчеркнул, что основываясь на прочном фундаменте дружбы, мы должны двигаться дальше и укреплять наше сотрудничество. Наш город всегда играл важную роль в отношениях двух стран. За прошедшие десятилетия сделано очень много, от промышленных проектов до культурных обменов. Достигнутые успехи стали возможны благодаря доверию, поддержке и общим ценностям", - сказал губернатор. По его словам, для петербуржцев очень важно, что утром 5 мая кубинская делегация почтила память защитников и жителей блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище. Цветы и венки были возложены от кубинского народа и правительства. Также президент Кубы возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину перед Смольным. Губернатор отметил, что Петербург и Куба обладают огромным потенциалом для экономического сотрудничества. Фармацевтические, машиностроительные и IT-компании Северной столицы уже успешно работают на Кубе – поставляют лекарства, технологии и субстанции, экспортируют оборудование. В 2024 году заключены соглашения с кубинскими партнёрами в сфере информационных технологий. "Мы знаем, что кубинская медицина – одна из самых прогрессивных. Готовы перенимать лучшие практики кубинских специалистов, а также делиться нашим опытом в области онкологии, кардиологии и педиатрии. Учреждения здравоохранения Сантьяго-де-Куба уже выразили заинтересованность в сотрудничестве по этим направлениям", – сказал Беглов. Он также отметил передовые позиции Петербурга как одного из лидеров в России по внедрению цифровых технологий в сферу предоставления государственных услуг, городское хозяйство, медицину, транспорт, образование. Петербургские и кубинские специалисты ведут активный диалог по развитию сотрудничества в этой сфере. По предложению министра связи Кубы петербургские специалисты уже готовятся участвовать в проекте "Цифровой Варадеро". Беглов сообщил, что правительство Петербурга совместно с профильными министерствами России и Кубы прорабатывает механизм приема кубинских студентов в учреждения среднего профессионального образования Северной столицы России. Прежде всего, эта программа рассчитана на обучение молодежи по востребованным техническим специальностям. В двусторонних планах – выстроить прием по аналогии с приемом в российские вузы, в рамках правительственной квоты для иностранных граждан. Губернатор подчеркнул, что петербургские колледжи готовы уже в этом году принять кубинских граждан на обучение. "Сейчас мы готовимся к приезду кубинских школьников и выпускников. Визит 15 ребят возраста 14-15 лет пройдет в рамках Летнего международного лагеря для молодежи. 35 лучших выпускников ждем на известный во всем мире праздник "Алые паруса". Всех ребят ожидает интересная и насыщенная культурно-образовательная программа. Надеюсь, поездка в Петербург оставит у них яркие впечатления и станет важным событием в жизни", – сказал Беглов. Президент Кубы рассказал, что в ближайшие дни в средние учебные заведения Петербурга будут направлены документы 10 кандидатов на обучение, а кубинские школьники с нетерпением ждут шанса посетить петербургский праздник выпускников. Также он предложил рассмотреть возможность совместной подготовки в Петербурге кубинских преподавателей и профессоров для сферы среднего образования. Беглов отметил важность развития дружеских контактов между молодежью двух стран и заявил о необходимости продолжить практику установления прямого сотрудничества между школами. Между сторонами также развивается сотрудничество в сфере культуры. Сообщается, что также с кубинскими коллегами активно работают петербургские вузы. Санкт‑Петербургский Политехнический университет Петра Великого и Технологический университет Гаваны открыли совместный Центр русского языка. На Кубе также планирует открыть филиал Санкт‑Петербургский государственный университет. Губернатор высоко оценил перспективы морского сотрудничества города и Кубы. В порту Гаваны уже неоднократно гостили петербургские исследовательские суда. В этом году запланирован заход судна "Адмирал Владимирский". На нем из Петербурга прибудет балетный линолеум для одного из театров Кубы и подарки для двух школ-партнеров – интерактивные доски и проекторы. Продолжается также совместная работа над созданием в Гаване мемориала, посвященного русским добровольцам, участвовавшим в освободительной войне на Кубе, и кубинским добровольцам, защищавшим СССР в годы Великой Отечественной войны. "Уверен, деловые и гуманитарные связи между Санкт‑Петербургом и Кубой продолжат динамично развиваться и наполняться новым содержанием", – сказал Беглов. Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил губернатора за гостеприимство и поддержал предложения по развитию двустороннего сотрудничества. Он отметил, что потенциал взаимодействия между Петербургом и Республикой Куба не имеет границ.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014897165.html

https://ria.ru/20250505/kuba-2015053999.html

https://ria.ru/20250505/kuba-2015081460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

куба, санкт-петербург, александр беглов, мигель диас-канель бермудес