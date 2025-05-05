Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/peskov-2015026655.html
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными - РИА Новости, 05.05.2025
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:47:00+03:00
2025-05-05T12:47:00+03:00
европа
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250430/mo-2014318803.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными

Песков: проявления неонацизма в Европе существенные, европейцы это понимают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.
Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Минобороны назвали борьбу с неонацизмом приоритетом госполитики
30 апреля, 12:42
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала