https://ria.ru/20250505/peskov-2015026655.html

Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными

Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными - РИА Новости, 05.05.2025

Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными

Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:47:00+03:00

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2025-05-05T12:47:00+03:00

европа

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250430/mo-2014318803.html

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европа, россия, дмитрий песков, в мире