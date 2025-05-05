https://ria.ru/20250505/peskov-2015026655.html
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными - РИА Новости, 05.05.2025
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:47:00+03:00
2025-05-05T12:47:00+03:00
2025-05-05T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250430/mo-2014318803.html
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал проявления неонацизма в Европе существенными
Песков: проявления неонацизма в Европе существенные, европейцы это понимают