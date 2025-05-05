https://ria.ru/20250505/parad-2015007426.html

В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму

В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму - РИА Новости, 05.05.2025

В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму

Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия восстановили после нанесенных ему повреждений, сообщила российская дипмиссия в Болгарии. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия восстановили после нанесенных ему повреждений, сообщила российская дипмиссия в Болгарии."С большой радостью делимся с вами, что уже 4 мая болгарские патриотические силы восстановили монумент - надпись "Вечная память" вернулась на изначальное место, мемориальная плита очищена от краски, территория вокруг памятника приведена в порядок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.Ранее дипмиссия отмечала, что монумент символизирует признательность болгарского народа болгарским антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны от "коричневой чумы"."Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность к подвигу предков. Именно такое отношение к истории, как представляется, должно быть эталоном для всех нас. Глубокая признательность и уважение тем, кто демонстрирует его не на словах, а на деле", - подчеркнуло посольство.

https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html

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