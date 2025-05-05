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В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму - РИА Новости, 05.05.2025
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11:45 05.05.2025 (обновлено: 12:05 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/parad-2015007426.html
В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму
В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму - РИА Новости, 05.05.2025
В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму
Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия восстановили после нанесенных ему повреждений, сообщила российская дипмиссия в Болгарии. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:45:00+03:00
2025-05-05T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия восстановили после нанесенных ему повреждений, сообщила российская дипмиссия в Болгарии."С большой радостью делимся с вами, что уже 4 мая болгарские патриотические силы восстановили монумент - надпись "Вечная память" вернулась на изначальное место, мемориальная плита очищена от краски, территория вокруг памятника приведена в порядок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.Ранее дипмиссия отмечала, что монумент символизирует признательность болгарского народа болгарским антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны от "коричневой чумы"."Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность к подвигу предков. Именно такое отношение к истории, как представляется, должно быть эталоном для всех нас. Глубокая признательность и уважение тем, кто демонстрирует его не на словах, а на деле", - подчеркнуло посольство.
https://ria.ru/20250501/finlyandiya-2014598009.html
https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html
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в мире, болгария
В мире, Болгария
В Болгарии восстановили памятник, подвергшийся вандализму

В Болгарии восстановили монумент болгарским подводникам, подвергшийся вандализму

© Фото : Посольство России в БолгарииМонумент болгарским подводникам близ села Близнаци
Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Посольство России в Болгарии
Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Монумент болгарским подводникам близ села Близнаци на реке Камчия восстановили после нанесенных ему повреждений, сообщила российская дипмиссия в Болгарии.
"С большой радостью делимся с вами, что уже 4 мая болгарские патриотические силы восстановили монумент - надпись "Вечная память" вернулась на изначальное место, мемориальная плита очищена от краски, территория вокруг памятника приведена в порядок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
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Ранее дипмиссия отмечала, что монумент символизирует признательность болгарского народа болгарским антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны от "коричневой чумы".
"Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность к подвигу предков. Именно такое отношение к истории, как представляется, должно быть эталоном для всех нас. Глубокая признательность и уважение тем, кто демонстрирует его не на словах, а на деле", - подчеркнуло посольство.
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