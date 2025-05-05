https://ria.ru/20250505/parad-2015006079.html
В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы
В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы
Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:42:00+03:00
2025-05-05T11:42:00+03:00
2025-05-05T16:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил развожаев
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник. "Парада победы в этом году не будет", - сказал Развожаев. Решение по этому вопросу согласовано с Минобороны России, отметил он. График всех мероприятий, которые будут проводиться в городе 9 мая, будет известен организаторам, но публиковать его не будут, как отметил губернатор, "по понятным причинам". Запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, добавил он. В городе пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк". Военные парады 9 мая не проводятся в Севастополе с 2023 года в целях безопасности.
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014995936.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил развожаев, севастополь, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Михаил Развожаев, Севастополь, Общество
В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы
В Севастополе отказались от проведения парада в честь 80-летия Победы