https://ria.ru/20250505/parad-2015006079.html

В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы

В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы - РИА Новости, 05.05.2025

В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы

Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:42:00+03:00

2025-05-05T11:42:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил развожаев

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник. "Парада победы в этом году не будет", - сказал Развожаев. Решение по этому вопросу согласовано с Минобороны России, отметил он. График всех мероприятий, которые будут проводиться в городе 9 мая, будет известен организаторам, но публиковать его не будут, как отметил губернатор, "по понятным причинам". Запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, добавил он. В городе пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк". Военные парады 9 мая не проводятся в Севастополе с 2023 года в целях безопасности.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014995936.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил развожаев, севастополь, общество