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Память в каждом уголке: День Победы отметят в обновленных парках и скверах

Память в каждом уголке: День Победы отметят в обновленных парках и скверах - РИА Новости, 05.05.2025

Память в каждом уголке: День Победы отметят в обновленных парках и скверах

В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая навсегда останется значимым событием истории, частью культурного кода... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:09:00+03:00

2025-05-05T16:09:00+03:00

2025-05-05T18:53:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая навсегда останется значимым событием истории, частью культурного кода российского народа. Девятого мая праздничные мероприятия и торжества по всей стране пройдут в парках и на площадях, где расположены памятники и мемориалы Победы. Благоустройством этих территорий занимается национальный проект "Инфраструктура для жизни". Подробнее о том, как преображаются исторические места России, напоминающие о подвигах героев, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной, читайте в материале РИА Новости. Сопричастность к исторической памяти"В этом году вся страна отмечает 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Стройкомплекс России системно занимается приведением в порядок пространств, которые посвящены этой памятной дате. Мы благоустраиваем территории, на которых размещены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, военные мемориалы, аллеи Памяти, Вечный Огонь, братские могилы", – рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Он отметил, что это не просто обновление улиц и площадей, а способ выразить благодарность героям, отстоявшим свободу Родины. Такая работа вносит весомый вклад в сохранение исторического и культурного наследия, помогая поддерживать связь времен и поколений.Многие города России в преддверии праздника украшают знаменами и георгиевскими лентами, а также другими элементами с символикой Победы. Чтобы отметить лучшее оформление городов в честь Дня Победы, Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента РФ и ВАРМСУ проводят Всероссийский конкурс "Весна Победы".Важную роль в сохранении памятных мест сыграл нацпроект "Жилье и городская среда", который завершился в 2024 году.По словам министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина, с 2019 по 2024 годы по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено 708 территорий с мемориальными комплексами и памятными местами, посвященными Великой Отечественной войне."Значимая работа по сохранению памяти и передаче культурного кода будущим поколениям продолжается по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В таких местах каждый может отдать дань уважения героям и почувствовать сопричастность к исторической памяти нашей страны", – сказал РИА Новости Файзуллин.Благоустройство сквера в селе ТерновкаВ первые дни войны немецко-фашистские войска начали атаковать Севастополь – крупнейший порт на Черном море и главную военно-морскую базу страны. Оборона продолжалась 250 дней и стала символом героизма.В 26 километрах от Севастополя находится село Терновка, которое в годы войны называлось Старые Шули. 6 ноября 1941 года оно было захвачено фашистами, вдоль него прошла первая линия обороны города, которую защищали советские воины из восьмой бригады морской пехоты. На территории села шли ожесточенные бои во время обороны и освобождения Севастополя.В Терновке установлена стела с именами погибших при освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны. В 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" у Мемориала погибшим воинам благоустроили сквер площадью более 7 тысяч квадратных метров.Волонтеры благоустройства в СевастополеВ городе-герое Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" обновили уже не один парк и сквер, но особое место в сердцах жителей занимают мемориальные объекты, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны.В ходе Всероссийского онлайн-голосования, которое проводится по программе нацпроекта, граждане могут самостоятельно выбирать территории для благоустройства. В этом году голосование проходит с 21 апреля по 12 июня на сайте zagorodreda.gosuslugi.ru.С выбором территорий для благоустройства жителям помогают волонтеры. Они работают в информационных точках, общественных местах и на массовых мероприятиях. Ксения Данилюк из Севастополя уже четвертый год подряд участвует в движении волонтеров благоустройства. Девушка впервые стала волонтером федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (часть национального проекта "Инфраструктура для жизни") в 18 лет."Сначала люди не понимали, что они действительно могут менять жизнь города в лучшую сторону, а потом, видя результат, очень этому радовались. Часто поступали просьбы из разных районов прислать волонтера, который бы помог голосовать местным жителям, в основном пенсионерам. Когда голосование касалось благоустройства памятных мест, посвященных героическим подвигам, то люди с особым благоговением голосовали за объект", – отметила Данилюк в беседе с РИА Новости.Парк "Аксайская Дубрава" под ВолгоградомВ поселке Котельниково (ныне – город) в декабре 1942 года решался исход Сталинградской битвы, которая стала одной из самых масштабных и кровопролитных в мировой истории. В этот район фашисты стянули ударную танковую группировку, но так и не смогли прорвать оборону на этом участке. 29 декабря под натиском советских войск противник бежал.В память о героизме советских солдат в городе Котельниково по программе нацпроекта создали парк "Аксайская Дубрава". На месте бывшего пустыря площадью 4,2 гектара установили смотровую башню, мемориал "Котельниково – земля героев", оборудовали спортивную и детскую площадки, сцену с амфитеатром, искусственные ручьи и пруд, установили парковую мебель и энергоэффективное освещение, создали доступную среду для маломобильных граждан.За благоустройство этой территории активно выступала жительница города Оксана Недоводова, она три года подряд трудилась в качестве волонтера."Ежегодно мы работаем с жителями города, помогаем принять участие в голосовании по благоустройству. Для меня важно, что реализация проектов по благоустройству способствует созданию единого современного облика нашего города", – рассказа РИА Новости Недоводова.В 2024 году во Всероссийском голосовании приняли участие более 17,2 миллиона человек, что на 3 миллиона больше, чем в предыдущем. По итогам прошлогоднего голосования было отобрано порядка 5,4 тысячи объектов для благоустройства в 1,5 тысячах муниципальных образований. В этом году на Всероссийское голосование за благоустройство вынесено более 6 тысяч объектов в 1,6 тысячи муниципальных образованиях.Всего с 2019 по 2024 год в регионах России благоустроили более 73 тысяч общественных пространств – это парки, скверы, набережные, центральные площади и дворы. Сейчас эта работа продолжается по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". До 2030 года по поручению президента РФ планируется преобразить еще более 30 тысяч общественных пространств по всей стране.

https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html

https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012597387.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, день победы