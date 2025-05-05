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Air France приостановила полеты над Пакистаном - РИА Новости, 05.05.2025
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14:45 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pakistan-2015069297.html
Air France приостановила полеты над Пакистаном
Air France приостановила полеты над Пакистаном - РИА Новости, 05.05.2025
Air France приостановила полеты над Пакистаном
Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана в связи с возросшей эскалацией с Индией. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:45:00+03:00
2025-05-05T14:45:00+03:00
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана в связи с возросшей эскалацией с Индией. "Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит агентство Рейтер. В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном. Кроме того, немецкий авиаконцерн Lufthansa Group подтвердил, что рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана, сообщает СМИ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html
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в мире, пакистан, индия, джамму, нарендра моди, air france
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Нарендра Моди, Air France
Air France приостановила полеты над Пакистаном

Air France приостановила полеты над Пакистаном из-за напряжения в регионе

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана в связи с возросшей эскалацией с Индией.
"Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит агентство Рейтер.
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В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном.
Кроме того, немецкий авиаконцерн Lufthansa Group подтвердил, что рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана, сообщает СМИ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму.
Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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