https://ria.ru/20250505/pakistan-2015069297.html

Air France приостановила полеты над Пакистаном

Air France приостановила полеты над Пакистаном - РИА Новости, 05.05.2025

Air France приостановила полеты над Пакистаном

Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана в связи с возросшей эскалацией с Индией. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T14:45:00+03:00

2025-05-05T14:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Французская авиакомпания Air France сообщила о приостановке полетов над территорией Пакистана в связи с возросшей эскалацией с Индией. "Авиакомпания приняла решение приостановить полеты над Пакистаном до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит агентство Рейтер. В тексте также упоминается "недавнее развитие напряженности" между Индией и Пакистаном. Кроме того, немецкий авиаконцерн Lufthansa Group подтвердил, что рейсы будут избегать воздушного пространства Пакистана, сообщает СМИ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов премьер Индии Нарендра Моди провел встречу с министром обороны страны, советником премьера по национальной безопасности и главами всех трех видов войск Индии. По итогам заседания Моди, как сообщают источники агентства ПТИ, заявил, что вооруженные силы Индии имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт в Пахалгаме, и подтвердил национальную решимость нанести сокрушительный удар по терроризму. Вскоре после публикации слов Моди министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, нарендра моди, air france