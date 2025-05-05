Память истории. Жителям Белоруссии показали кадры освобождения Европы
© Фото : Анастасия НовикПамять истории. Жителям Белоруссии показали кадры освобождения Европы
© Фото : Анастасия Новик
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в понедельник в Борисове (Белоруссия), передает Sputnik.
Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.
Жители России и Белоруссии всегда должны помнить о том, как проходило освобождение Европы, заявил на открытии выставки председатель Борисовской районной организации "Белая Русь" Владимир Васильев.
"При освобождении Чехословакии Красная Армия потеряла 144 тысячи солдат. При освобождении Польши – 600 тысяч. Вот с какими потерями мы шли по Европе. При этом, в отличие от американцев, которые применяли ковровые бомбардировки, все уничтожали, у нас был приказ артиллерию не применять, авиацию не применять. Можно сказать, что мы нравственно освобождали всю Европу", – подчеркнул он.
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия НовикПредседатель Борисовской районной организации "Белая Русь" Владимир Васильев выступает с приветственным словом на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
Председатель Борисовской районной организации "Белая Русь" Владимир Васильев выступает с приветственным словом на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
Фото- и видеодокументы времен Великой Отечественной войны очень важны для воспитания молодежи, сообщила директор центральной районной библиотеки Борисова Елена Копыток.
"На наши мероприятия приходят и школьники, и военнослужащие, и трудовые коллективы. Мы очень надеемся, что и эту выставку смогут посмотреть много людей. Сегодня в интернете мы часто сталкиваемся с недостоверной информацией, и это заставляет нас обратиться к первоисточникам, чтобы разобраться, что же было на самом деле. Знать, как проходило освобождение Европы, очень важно для людей, которые хотят помнить свою историю", – рассказала она.
© Фото : Анастасия НовикДиректор Борисовской ЦРБ Елена Копыток
© Фото : Анастасия Новик
Директор Борисовской ЦРБ Елена Копыток
Проект "Освобождение" реализуется с 2023 года, его география с каждым годом становится все шире, отметил на церемонии открытия координатор проекта, сотрудник международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов.
"Наши фотовыставки посетили более полумиллиона человек в разных городах. Мы отмечаем, что проект несет не только просветительскую функцию, но и вызывает значительный интерес зрителей к событиям последнего периода войны. Люди хотят знать, как проходило освобождение разных городов и стран Европы, и как события войны были связаны с жизнью героев фотохроники", – рассказал он.
Выставка, посвященная освобождению Европы, проходит в Беларуси во второй раз и неизменно привлекает внимание молодежи, сообщил председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович.
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия НовикПредседатель борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович выступает с приветственным словом на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
Председатель борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович выступает с приветственным словом на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
"Многие люди в европейских странах уже забыли о том, как они были освобождены от коричневой чумы. Поэтому так важны выставки, которые показывают правду и нам, и жителям Европы. Ведь если ты забываешь прошлое, то оно может повториться", – заявил он.
Фотографии выставки показывают, как бойцы Красной Армии освобождали Европу, отметил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Республики Беларусь генерал-майор Александр Бас.
"Мы видим, с какой радостью, со слезами на глазах встречали советских солдат жители европейских городов. Они ждали их появления на своей земле долгие годы. Но почему-то спустя 80 лет новое поколение этих стран забыло, что им принес нацизм, какое горе они испытали. А жители Белоруссии помнят все это, потому что каждый третий житель нашей страны, сотни деревень, тысячи городов были уничтожены в годы Великой Отечественной войны. И мы все помним о том, какие жертвы могут испытывать люди, когда их страны касается война", – подчеркнул он.
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия НовикСлева направо: Прокурор Борисовского района Дмитрий Макаревич, Председатель борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович, координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Кирилл Ибрагимов, Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Бас
Слева направо: Прокурор Борисовского района Дмитрий Макаревич, Председатель борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович, координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Кирилл Ибрагимов, Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Бас
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
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© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия НовикУчастники открытия фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
Участники открытия фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
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Слева направо: Прокурор Борисовского района Дмитрий Макаревич, Председатель борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович, координатор проекта "Освобождение. Путь к Победе" Кирилл Ибрагимов, Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Бас
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
1 из 2
Участники открытия фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Освобождение Европы"
© Фото : Методист отдела маркетинга, социокультурной деятельности и методической работы Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева Анастасия Новик
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Уже в середине мая выставку в этой версии увидят жители Парижа, Варшавы и Мадрида.
Материал подготовлен Sputnik Беларусь >>