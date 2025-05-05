Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле
Орловская область встретила автопробег, посвященный 80-летию Великой Победы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
"В Орловской области участники автопробега сделали остановки в Сквере танкистов города Орла, возведенном в честь подвига героев-танкистов, вошедших в город при освобождении от немецких оккупантов в августе 1943 года, а также на мемориале танкистам-первогвардейцам у села Первый Воин, где в октябре 1941 года в ожесточенных боях было сдержано наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву", – говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна из 17 автомобилей проехала через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Участники автопробега останавливаются в знаковых местах боевой славы, проводят митинги, возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Завершится автопробег 6 мая в Москве на Поклонной горе
"Сохраняя память о героизме наших предков, мы будем оставаться сильным, великим и независимым государством. Наша страна огромной ценой добилась Победы в Великой Отечественной войне, освободив всю Европу от нацизма. Мы не позволим переписать историю и навсегда сохраним правду о вкладе России и всего советского народа в свержение главной угрозы человечества ХХ века", – приводит пресс-служба слова секретаря Орловского отделения "Единой России", председателя областного совета народных депутатов Леонида Музалевского.
Уточняется, что мероприятие организовано в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" по инициативе Самарского регионального отделения партии и направлено на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды и национальных ценностей.