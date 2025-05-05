https://ria.ru/20250505/orel-2015116343.html

Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле

Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле - РИА Новости, 05.05.2025

Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле

Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:14:00+03:00

2025-05-05T17:14:00+03:00

2025-05-05T17:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

орел

орловская область

единая россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". "В Орловской области участники автопробега сделали остановки в Сквере танкистов города Орла, возведенном в честь подвига героев-танкистов, вошедших в город при освобождении от немецких оккупантов в августе 1943 года, а также на мемориале танкистам-первогвардейцам у села Первый Воин, где в октябре 1941 года в ожесточенных боях было сдержано наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву", – говорится в сообщении. Отмечается, что колонна из 17 автомобилей проехала через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Участники автопробега останавливаются в знаковых местах боевой славы, проводят митинги, возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Завершится автопробег 6 мая в Москве на Поклонной горе "Сохраняя память о героизме наших предков, мы будем оставаться сильным, великим и независимым государством. Наша страна огромной ценой добилась Победы в Великой Отечественной войне, освободив всю Европу от нацизма. Мы не позволим переписать историю и навсегда сохраним правду о вкладе России и всего советского народа в свержение главной угрозы человечества ХХ века", – приводит пресс-служба слова секретаря Орловского отделения "Единой России", председателя областного совета народных депутатов Леонида Музалевского. Уточняется, что мероприятие организовано в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" по инициативе Самарского регионального отделения партии и направлено на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды и национальных ценностей.

https://ria.ru/20250505/dagestan-2015030978.html

https://ria.ru/20250402/pobeda-2008940043.html

орел

орловская область

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общество, орел, орловская область, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне