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Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:14 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/orel-2015116343.html
Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле
Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле - РИА Новости, 05.05.2025
Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле
Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:14:00+03:00
2025-05-05T17:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
орел
орловская область
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". "В Орловской области участники автопробега сделали остановки в Сквере танкистов города Орла, возведенном в честь подвига героев-танкистов, вошедших в город при освобождении от немецких оккупантов в августе 1943 года, а также на мемориале танкистам-первогвардейцам у села Первый Воин, где в октябре 1941 года в ожесточенных боях было сдержано наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву", – говорится в сообщении. Отмечается, что колонна из 17 автомобилей проехала через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Участники автопробега останавливаются в знаковых местах боевой славы, проводят митинги, возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Завершится автопробег 6 мая в Москве на Поклонной горе "Сохраняя память о героизме наших предков, мы будем оставаться сильным, великим и независимым государством. Наша страна огромной ценой добилась Победы в Великой Отечественной войне, освободив всю Европу от нацизма. Мы не позволим переписать историю и навсегда сохраним правду о вкладе России и всего советского народа в свержение главной угрозы человечества ХХ века", – приводит пресс-служба слова секретаря Орловского отделения "Единой России", председателя областного совета народных депутатов Леонида Музалевского. Уточняется, что мероприятие организовано в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" по инициативе Самарского регионального отделения партии и направлено на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды и национальных ценностей.
https://ria.ru/20250505/dagestan-2015030978.html
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общество, орел, орловская область, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орел, Орловская область, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Участников автопробега к 80-летию Победы встретили в Орле

Орловская область встретила автопробег, посвященный 80-летию Великой Победы

© Фото : Партия "Единая Россия" Патриотический автопробег "Гордимся Победой" в Орловской области
Патриотический автопробег Гордимся Победой в Орловской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Патриотический автопробег "Гордимся Победой" в Орловской области
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Участников автопробега по местам боевой славы к 80-летию Великой Победы встретили в Сквере танкистов города Орла и у мемориала танкистам возле села Первый Воин, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
Орловской области участники автопробега сделали остановки в Сквере танкистов города Орла, возведенном в честь подвига героев-танкистов, вошедших в город при освобождении от немецких оккупантов в августе 1943 года, а также на мемориале танкистам-первогвардейцам у села Первый Воин, где в октябре 1941 года в ожесточенных боях было сдержано наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что колонна из 17 автомобилей проехала через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Участники автопробега останавливаются в знаковых местах боевой славы, проводят митинги, возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Завершится автопробег 6 мая в Москве на Поклонной горе
"Сохраняя память о героизме наших предков, мы будем оставаться сильным, великим и независимым государством. Наша страна огромной ценой добилась Победы в Великой Отечественной войне, освободив всю Европу от нацизма. Мы не позволим переписать историю и навсегда сохраним правду о вкладе России и всего советского народа в свержение главной угрозы человечества ХХ века", – приводит пресс-служба слова секретаря Орловского отделения "Единой России", председателя областного совета народных депутатов Леонида Музалевского.
Уточняется, что мероприятие организовано в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" по инициативе Самарского регионального отделения партии и направлено на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды и национальных ценностей.
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