https://ria.ru/20250505/obstrely-2014944989.html
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:56:00+03:00
2025-05-05T00:56:00+03:00
2025-05-05T00:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет управление, всего за сутки ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов, поступили сведения о ранении мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 24 боеприпаса по территории ДНР