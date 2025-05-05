https://ria.ru/20250505/napadeniya-2015122178.html

Случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов в России

Случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов в России - РИА Новости, 05.05.2025

Случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов в России

5 мая около 14:20 в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:33:00+03:00

2025-05-05T17:33:00+03:00

2025-05-05T17:33:00+03:00

происшествия

справки

россия

нападение на сотрудников дпс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015101409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1da048fb9a72e9ec76eb52cd00e85fd3.jpg

20255 мая около 14:20 в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан.По данным Минздрава Дагестана, в результате нападения один сотрудник полиции погиб, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали. Пострадали семеро человек, в числе которых двое сотрудников полиции, двое гражданских, включая 17-летнюю девочку.22 апреля в Дербенте в ходе оперативных мероприятий водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался. Пострадавшего полицейского доставили в медучреждение, угрозы его жизни нет. 7 апреля примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан в Чечне местный житель с ножом совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. 16 февраля в Дагестане при въезде в село Хучни водитель открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов, он был ранен при задержании. По данным МВД республики, перед этим подозреваемый совершил разбойное нападение на кассиршу продуктового магазина в городе Дагестанские Огни. Спустя несколько минут после того, как злоумышленник покинул магазин, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Отмечалось, что в течение получаса сотрудники полиции города установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана. Его объявили в розыск. Полицейские Табасаранского района, как и остальные, получили ориентировку и, патрулируя улицы, увидели автомобиль, на котором скрылся преступник. В ответ на требования полицейских сдаться, мужчина открыл по ним стрельбу. Ответным огнем подозреваемый был ранен. В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова.202423 ноября в Надеждинском районе Приморья неоднократно судимый мужчина напал с ножом в подъезде многоквартирного дома на приехавших на вызов полицейских, причинив два ножевых ранения одному и ударив рукой в голову другого. Нападавший был задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель, 1994 года рождения.14 октября в одном из торговых центров Стерлитамака в Башкортостане вооруженный ножом мужчина напал на полицейского и ранил его, после чего сам был ранен из табельного оружия. Обоих пострадавших увезли в больницу. 11 октября в Назрани в Ингушетии у федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудник патрульно-постовой службы полиции и двое гражданских. В результате нападения все они погибли. 3 сентября в Ингушетии мужчина с отверткой напал на пост дорожно-патрульной службы при въезде в Магас. В результате происшествия инспектор ДПС получил ранения и был госпитализирован. Нападавший был ликвидирован. 23 июня в Дербенте и Махачкале в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека: жертвами террористов стали 17 полицейских и пять гражданских лиц. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. 22 апреля злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий был госпитализирован, К нападению была установлена причастность пятерых местных жителей, их объявляли в розыск. 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике в поселке Мара Аягъы было совершено вооруженное нападение. Злоумышленники, подъехав на автомашине "ВАЗ-2109" к временному посту, бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Полицейские открыли ответный огонь, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. Пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, четверо правоохранителей были ранены.Ликвидированные преступники были опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.Вечером 7 апреля в Щелкове (Московская область) произошло нападение на полицейских. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. 11 апреля разыскиваемый Василий Буряков был задержан в Тверской области. Кроме того, был "обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, россия, нападение на сотрудников дпс в махачкале