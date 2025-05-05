https://ria.ru/20250505/nagrady-2015139676.html
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья - РИА Новости, 05.05.2025
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья
Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:37:00+03:00
2025-05-05T18:37:00+03:00
2025-05-05T18:37:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009293685_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_83548c699e8c297a8b3189d8affd2798.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Вручил оренбуржцам государственные и региональные награды. Очень рад познакомиться с теми, кто своим многолетним добросовестным трудом добился таких высоких результатов", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Так, награды получили представители региональных предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Многодетным оренбургским семьям вручили медали ордена "Родительская слава". Госнаграды получили бойцы специальной военной операции. Солнцев подчеркнул, что региональными наградами отмечены оренбуржцы, которые не жалеют сил и времени на поддержку нуждающихся. Так, знак отличия "За содействие специальной военной операции" получила 91-летняя Феликса Клюкина – она передала деньги на поддержку бойцов СВО. "Безусловно, каждый важен на своем месте, а вместе мы достойно и честно трудимся на благо нашей Оренбургской области. Работаем дальше!" – сказал врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250429/prompotentsial-2013999246.html
https://ria.ru/20250422/orenburzhe-2012797919.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009293685_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_6bc065d3e5838eee7fda290df89e30c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья
Жители Оренбургской области получили госнаграды из рук врио губернатора Солнцева
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"Вручил оренбуржцам государственные и региональные награды. Очень рад познакомиться с теми, кто своим многолетним добросовестным трудом добился таких высоких результатов", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Так, награды получили представители региональных предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Многодетным оренбургским семьям вручили медали ордена "Родительская слава". Госнаграды получили бойцы специальной военной операции.
Солнцев подчеркнул, что региональными наградами отмечены оренбуржцы, которые не жалеют сил и времени на поддержку нуждающихся. Так, знак отличия "За содействие специальной военной операции" получила 91-летняя Феликса Клюкина – она передала деньги на поддержку бойцов СВО.
"Безусловно, каждый важен на своем месте, а вместе мы достойно и честно трудимся на благо нашей Оренбургской области. Работаем дальше!" – сказал врио губернатора региона.