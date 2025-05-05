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Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья - РИА Новости, 05.05.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:37 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/nagrady-2015139676.html
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья - РИА Новости, 05.05.2025
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья
Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:37:00+03:00
2025-05-05T18:37:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Вручил оренбуржцам государственные и региональные награды. Очень рад познакомиться с теми, кто своим многолетним добросовестным трудом добился таких высоких результатов", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Так, награды получили представители региональных предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Многодетным оренбургским семьям вручили медали ордена "Родительская слава". Госнаграды получили бойцы специальной военной операции. Солнцев подчеркнул, что региональными наградами отмечены оренбуржцы, которые не жалеют сил и времени на поддержку нуждающихся. Так, знак отличия "За содействие специальной военной операции" получила 91-летняя Феликса Клюкина – она передала деньги на поддержку бойцов СВО. "Безусловно, каждый важен на своем месте, а вместе мы достойно и честно трудимся на благо нашей Оренбургской области. Работаем дальше!" – сказал врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250429/prompotentsial-2013999246.html
https://ria.ru/20250422/orenburzhe-2012797919.html
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оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев вручил государственные и региональные награды жителям Оренбуржья

Жители Оренбургской области получили госнаграды из рук врио губернатора Солнцева

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в понедельник в Оренбургской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"Вручил оренбуржцам государственные и региональные награды. Очень рад познакомиться с теми, кто своим многолетним добросовестным трудом добился таких высоких результатов", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
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Так, награды получили представители региональных предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Многодетным оренбургским семьям вручили медали ордена "Родительская слава". Госнаграды получили бойцы специальной военной операции.
Солнцев подчеркнул, что региональными наградами отмечены оренбуржцы, которые не жалеют сил и времени на поддержку нуждающихся. Так, знак отличия "За содействие специальной военной операции" получила 91-летняя Феликса Клюкина – она передала деньги на поддержку бойцов СВО.
"Безусловно, каждый важен на своем месте, а вместе мы достойно и честно трудимся на благо нашей Оренбургской области. Работаем дальше!" – сказал врио губернатора региона.
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