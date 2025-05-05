https://ria.ru/20250505/moskva-2015075546.html

Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник

Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 05.05.2025

Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник

Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о сильном ветре в понедельник с порывами до 17 метров в секунду. РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о сильном ветре в понедельник с порывами до 17 метров в секунду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://realty.ria.ru/20250505/parki-2014269853.html

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