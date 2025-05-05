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Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 05.05.2025
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11:11 05.05.2025 (обновлено: 15:13 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moskva-2015075546.html
Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник
Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 05.05.2025
Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник
Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о сильном ветре в понедельник с порывами до 17 метров в секунду. РИА Новости, 05.05.2025
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о сильном ветре в понедельник с порывами до 17 метров в секунду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Горхозяйство Москвы предупредило о сильном ветре в понедельник

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о сильном ветре в понедельник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о сильном ветре в понедельник с порывами до 17 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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