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В Москве провели масштабную промывку инженерных сооружений
В Москве провели масштабную промывку инженерных сооружений - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве провели масштабную промывку инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли все инженерные сооружения, сообщил журналистам в понедельник заммэра... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:09:00+03:00
2025-05-05T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли все инженерные сооружения, сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости выполнялась локальная окраска. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяем щелочные растворы", - пояснил заммэра . Он добавил, что коммунальные службы промыли после осенне-зимнего периода дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели масштабную промывку инженерных сооружений
В Москве в рамках месячника по благоустройству промыли инженерные сооружения
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли все инженерные сооружения, сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости выполнялась локальная окраска.
"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяем щелочные растворы", - пояснил заммэра .
Он добавил, что коммунальные службы промыли после осенне-зимнего периода дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.