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Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник - РИА Новости, 05.05.2025
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14:09 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2015053601.html
Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник
Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник
В Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, все они будут современными, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:09:00+03:00
2025-05-05T14:09:00+03:00
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, все они будут современными, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Еще такая более амбициозная программа в системе здравоохранения. Мы заканчиваем реконструкцию поликлиник. У нас было около 350 поликлиник в ветхом состоянии. К 2024 году их осталось совсем немного. В этом году закончим эту программу. Таким образом, все поликлиники будут реконструированы или построены заново... Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник с таким интерьером и брендированием. Новые корпуса - современные, они находятся на мировом уровне", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мэр отметил, что также предстоит построить около миллиона квадратных метров новых стационаров, примерно столько же реконструировать. Эта программа уже запущена, а в течение 3-4 лет планируется ее завершить.
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россия, москва, сергей собянин, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник

Собянин: в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник

© АГН "Москва" / Алексей ФилипповЗдание поликлиники на юго-западе Москвы
Здание поликлиники на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Алексей Филиппов
Здание поликлиники на юго-западе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, все они будут современными, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Еще такая более амбициозная программа в системе здравоохранения. Мы заканчиваем реконструкцию поликлиник. У нас было около 350 поликлиник в ветхом состоянии. К 2024 году их осталось совсем немного. В этом году закончим эту программу. Таким образом, все поликлиники будут реконструированы или построены заново... Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник с таким интерьером и брендированием. Новые корпуса - современные, они находятся на мировом уровне", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр отметил, что также предстоит построить около миллиона квадратных метров новых стационаров, примерно столько же реконструировать. Эта программа уже запущена, а в течение 3-4 лет планируется ее завершить.
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