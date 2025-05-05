https://ria.ru/20250505/moskva-2015053601.html

Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник

Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник - РИА Новости, 05.05.2025

Собянин рассказал Путину о программе реконструкции поликлиник

В Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, все они будут современными, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:09:00+03:00

2025-05-05T14:09:00+03:00

2025-05-05T14:09:00+03:00

россия

москва

сергей собянин

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, все они будут современными, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Еще такая более амбициозная программа в системе здравоохранения. Мы заканчиваем реконструкцию поликлиник. У нас было около 350 поликлиник в ветхом состоянии. К 2024 году их осталось совсем немного. В этом году закончим эту программу. Таким образом, все поликлиники будут реконструированы или построены заново... Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник с таким интерьером и брендированием. Новые корпуса - современные, они находятся на мировом уровне", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мэр отметил, что также предстоит построить около миллиона квадратных метров новых стационаров, примерно столько же реконструировать. Эта программа уже запущена, а в течение 3-4 лет планируется ее завершить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей собянин, владимир путин, здоровье - общество