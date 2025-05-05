https://ria.ru/20250505/moskva-2015051689.html
Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску
Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску
Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:00:00+03:00
2025-05-05T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "По вашему поручению, не могу не доложить, мы с городами-побратимами - Донецком, Луганском, продолжаем программу поддержки их инфраструктуры, развития, реконструкции. Порядка более 2 тысяч объектов реконструировали, более тысячи километров инженерных сетей восстановили, миллионы квадратных метров дорог восстановили. На этот год тоже продолжаем активно программу", - сказал Собянин.Он отметил, что если в предыдущие годы основной акцент был сделан на инженерную инфраструктуру, то сейчас специалисты начали переходить к благоустройству общественных пространств, парков, дорог и улиц.
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москва, донецк, луганск, сергей собянин, владимир путин, общество
Москва, Донецк, Луганск, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску
Собянин: Москва продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску