Московская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники
Коммунальная техника Москвы будет работать на столичных электробатареях
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники
© Фото : пресс-служба ДИПП
Московская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Представители компании "Системы автономной энергии" создали аккумуляторные батареи для столичной коммунальной техники, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
"Москва активно укрепляет технологический суверенитет страны и создает конкурентоспособную продукцию для ключевых отраслей экономики. Так, в столице был разработан аккумуляторный блок для городских вакуумно-подметальных машин, что позволит значительно повысить уровень их локализации. Так, применение в коммунальной технике компонентов с инновационной технологией управления зарядом позволяет достичь уровня локализации около 70%", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Указанная технология управления воплощена впервые, отмечают в пресс-службе. Так, контроллер быстрого заряда внедрили непосредственно в аккумулятор – раньше это выполняла система управления автомобиля. Емкость компонента – 234 ампер-часов, он весит 580 килограммов. Чтобы устройство могло работать при любой погоде, оно оснащено подогревом. При этом контроллер заряжается полностью за 80-90 минут.
По словам основателя и гендиректора компании Антона Мухина, электробатареи создали специально для отечественной коммунальной техники. Также компания продолжает сотрудничество со столицей по другим проектам – в частности, прорабатываются тяговые инверторы для дорожной техники.