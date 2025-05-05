https://ria.ru/20250505/moskva-2015048674.html

Московская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники

Московская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники - РИА Новости, 05.05.2025

Московская компания сделала аккумуляторные батареи для коммунальной техники

Представители компании "Системы автономной энергии" создали аккумуляторные батареи для столичной коммунальной техники, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:00:00+03:00

2025-05-05T14:00:00+03:00

2025-05-05T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

поддержка бизнеса

москва

анатолий гарбузов

производство

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Представители компании "Системы автономной энергии" создали аккумуляторные батареи для столичной коммунальной техники, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Москва активно укрепляет технологический суверенитет страны и создает конкурентоспособную продукцию для ключевых отраслей экономики. Так, в столице был разработан аккумуляторный блок для городских вакуумно-подметальных машин, что позволит значительно повысить уровень их локализации. Так, применение в коммунальной технике компонентов с инновационной технологией управления зарядом позволяет достичь уровня локализации около 70%", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Указанная технология управления воплощена впервые, отмечают в пресс-службе. Так, контроллер быстрого заряда внедрили непосредственно в аккумулятор – раньше это выполняла система управления автомобиля. Емкость компонента – 234 ампер-часов, он весит 580 килограммов. Чтобы устройство могло работать при любой погоде, оно оснащено подогревом. При этом контроллер заряжается полностью за 80-90 минут.По словам основателя и гендиректора компании Антона Мухина, электробатареи создали специально для отечественной коммунальной техники. Также компания продолжает сотрудничество со столицей по другим проектам – в частности, прорабатываются тяговые инверторы для дорожной техники.

https://ria.ru/20250504/liksutov-2014484274.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов, производство