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Ефимов: малый бизнес удвоил активность выкупа недвижимости у Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
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14:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2015022978.html
Ефимов: малый бизнес удвоил активность выкупа недвижимости у Москвы
Ефимов: малый бизнес удвоил активность выкупа недвижимости у Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
Ефимов: малый бизнес удвоил активность выкупа недвижимости у Москвы
Малый и средний бизнес в первом квартале 2025 года выкупил у властей Москвы по преимущественному праву 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:06:00+03:00
2025-05-05T14:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Малый и средний бизнес в первом квартале 2025 года выкупил у властей Москвы по преимущественному праву 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров, количество выкупленных объектов почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по март 2025 года представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели более 110 нежилых помещений. Таким образом, мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении, наибольшее количество помещений (36, около 5 тысяч квадратных метров) предприниматели выкупили в первом квартале на востоке Москвы, 34 объекта (почти 4 тысячи квадратных метров) приобрели на юге, 32 (4,2 тысячи квадратных метров) – на севере.Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.
https://ria.ru/20250505/moskva-2014885630.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: малый бизнес удвоил активность выкупа недвижимости у Москвы

Ефимов: малый бизнес вдвое активнее выкупал у Москвы недвижимость в I квартале

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Малый и средний бизнес в первом квартале 2025 года выкупил у властей Москвы по преимущественному праву 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров, количество выкупленных объектов почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по март 2025 года представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города 212 объектов недвижимости общей площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели более 110 нежилых помещений. Таким образом, мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении, наибольшее количество помещений (36, около 5 тысяч квадратных метров) предприниматели выкупили в первом квартале на востоке Москвы, 34 объекта (почти 4 тысячи квадратных метров) приобрели на юге, 32 (4,2 тысячи квадратных метров) – на севере.
Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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